Avvistato un corvo bianco a Gressoney: potrebbe essere un raro caso di leucismo

Uccelli insoliti che sorvolano i cieli valdostani non sono una novità: dai gabbiani, di cui sono arrivate diverse segnalazioni, alla più particolare storia della cicogna avvistata nell’inverno del 2023 a Charvensod. Questa volta, però, l’avvistamento è decisamente più raro.

Nella zona di Weismatten, a Gressoney-Saint-Jean, una lettrice, Rina Puggioni, è riuscita a fotografare nella mattina di martedì 1° settembre quello che potrebbe essere un corvo leucistico, vale a dire un esemplare caratterizzato da una ridotta o assente pigmentazione del piumaggio. In altre parole, un corvo quasi completamente bianco.

Anche dai confronti con alcuni esperti e con membri della Lipu Aosta – Lega italiana protezione uccelli è emerso che l’animale potrebbe essere effettivamente un corvo imperiale affetto da leucismo, sebbene non sia possibile, sulla base delle sole immagini e della distanza a cui sono state scattate, identificarlo con certezza.

“Ieri mattina ero fuori a prendere il caffè quando ho visto l’uccello posato sui tralicci elettrici”, racconta Rina, che vive proprio nella zona. “Qui vediamo anche delle aquile, ma un corvo bianco non lo avevo mai visto. Così mi sono goduta lo spettacolo con il binocolo. Era quasi totalmente bianco, con il becco rosato, ma non è da confondere con un albino perché non aveva quel tipico colore degli occhi”.

L’animale è rimasto nella zona per alcune ore. Si trovava in un’area ombreggiata, intorno alle 8.30 del mattino, quando il sole era ancora dietro la montagna. Poi, racconta Rina, è stato attaccato da due corvi neri. “L’ho rivisto in volo, da nord verso sud, inseguito dai due corvi, verso le 11.30. Sembrava molto affaticato, poi è sparito dietro la montagna. Non l’ho più rivisto, potrebbe essere in Piemonte come in Svizzera. E’ stato un momento molto bello”.

Le immagini del corvo bianco