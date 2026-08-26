Non solo ghiaccio che scompare: il ritiro dei ghiacciai cambia sicurezza, acqua e territori

Il ritiro dei ghiacciai non riguarda soltanto la perdita di masse di ghiaccio, ma coinvolge la sicurezza dei territori, le risorse idriche, gli ecosistemi e la vita delle popolazioni. È il quadro emerso ieri, 25 agosto, al Forte di Bard, dove è stato proiettato Glaciers, enquête sur une disparition, documentario del 2025 diretto da Pierre-Olivier François e Judith Rueff e prodotto da Gedeon Programmes con ARTE France.

La pellicola, della durata di un’ora e mezza, affronta il fenomeno attraverso una panoramica che dai ghiacciai alpini arriva al Kirghizistan, all’Antartide, al Groenlandia e all’Africa. Il documentario segue il lavoro di glaciologi ed esperti dei rischi montani, ma anche di amministratori, cittadini e decisori chiamati ad affrontare le conseguenze della trasformazione dei ghiacci.

La serata di divulgazione e approfondimento è stata promossa dal Forte di Bard in collaborazione con Fondazione Montagna sicura e Arpa Valle d’Aosta.

Un fenomeno globale

Il film mostra come i ghiacciai stiano diventando sempre più imprevedibili e come la loro fusione proceda a un ritmo superiore alle previsioni. Secondo le stime riportate nel documentario, entro il 2050 potrebbe scomparire un terzo dei ghiacciai classificati come patrimonio mondiale dell’Unesco. La loro perdita mette sotto pressione l’accesso all’acqua dolce di circa 2miliardi di persone, contribuisce alla destabilizzazione dei massicci e incide sull’innalzamento degli oceani.

La pellicola dedica ampio spazio anche alla ricerca e al monitoraggio. La sorveglianza dei movimenti glaciali avviene durante tutto l’anno, con particolare intensità in primavera e in estate. Il Servizio mondiale di monitoraggio dei ghiacciai (Wgms) raccoglie le informazioni provenienti dai diversi servizi regionali e nazionali e le riunisce nel Catasto mondiale dei ghiacciai.

Il documentario non si limita però allo scioglimento dei ghiacci. Le immagini raccontano le trasformazioni dei territori, il lavoro e la sicurezza delle popolazioni, le conseguenze sulla vita quotidiana, ma anche il rapporto tra scienza, tecnologia, politica e conflitti. Accanto agli effetti del cambiamento climatico emerge anche la dimensione paesaggistica e culturale di un patrimonio che rischia di scomparire.

Al termine della proiezione, un lungo applauso ha accompagnato il film, che affronta un fenomeno complesso senza fermarsi alla sola dimensione della crisi. La prospettiva proposta resta quella della conoscenza e dell’azione: comprendere ciò che sta accadendo per individuare gli strumenti con cui proteggere quanto ancora rimane.

La ricerca e il ruolo dell’informazione

Alla serata hanno partecipato Ornella Badery, presidente del Comitato di indirizzo dell’Associazione Forte di Bard, il regista Pierre-Olivier François, Fabrizio Troilo e Luca Mondardini di Montagna sicura, Jean-Pierre Fosson, segretario generale della Fondazione Montagna sicura, e Michele Freppaz, professore ordinario di Pedologia e nivologia all’Università degli studi di Torino.

Per François, il film non nasconde le difficoltà che attendono i territori. “Sapevamo che il messaggio non sarebbe stato molto ottimista, ma era importante per noi mostrare le difficoltà a cui si va incontro”, ha spiegato il regista. Il documentario è stato girato tra il 2024 e il 2025 e alcune immagini mostrate potrebbero già essere cambiate. “La scelta è tra essere pessimisti o avere fiducia nell’azione, che non sarà perfetta, ma è meglio del non far nulla”, ha aggiunto.

Freppaz ha invece sottolineato la necessità di collaborazione a livello locale e globale: “La scienza deve essere un qualcosa che unisce, la comunità scientifica è una comunità, quindi si deve lavorare assieme per ottenere dei risultati. Però ognuno deve fare la sua parte, non è un alibi pensare che ciò che facciamo singolarmente non conti davvero”.

Fosson ha richiamato il ruolo della tecnologia nel miglioramento delle attività di studio e monitoraggio. “La tecnologia ci ha permesso di fare dei grossi passi avanti, questo esce molto bene nel film”, ha osservato. Per il segretario generale di Montagna sicura, resta centrale anche la qualità dell’informazione: “Un messaggio molto importante è quello di documentarsi e conoscere le nostre risorse per farne un’informazione più corretta di cui abbiamo molto bisogno”.

In questo contesto si inserisce SottoZero, il sito che riunisce i dati sulla criosfera della Valle d’Aosta. La piattaforma raccoglie in maniera uniforme informazioni e statistiche su ghiacciai, neve, coperture ghiacciate di laghi e fiumi e permafrost.

Dalla mostra di Salgado ai prossimi appuntamenti

La serata si è inserita nel percorso dedicato ai ghiacciai che il Forte di Bard sta portando avanti anche attraverso la mostra Sebastião Salgado. Ghiacciai, ancora visitabile nella fortezza. Badery ha ricordato come il tema della trasformazione dei ghiacci abbia ormai assunto una dimensione globale: “Se questo discorso cammina vuol dire che c’è qualcuno che lo raccoglie, che c’è speranza e vuol dire che può influenzare”.

Per sabato 26 settembre è prevista una masterclass curata da Michele Freppaz dedicata allo stato di salute della criosfera alpina, con dati scientifici e testimonianze sul campo. L’appuntamento comprenderà anche una visita guidata alla mostra di Salgado.

È previsto, infine, il rifacimento della sala dei ghiacciai del Museo delle Alpi, che dovrebbe riaprire l’11 dicembre in occasione della tradizionale giornata dedicata alla conservazione dei ghiacciai, organizzata dal Forte di Bard insieme ad Arpa, Montagna sicura e Regione Valle d’Aosta.