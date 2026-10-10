Oltre la neve: come mutano sport e turismo di montagna nell’era del cambiamento climatico?

Il cambiamento climatico è un fatto innegabile. Come si possono pensare nuove strategie per lo sport e per il turismo montano alla luce degli ultimi studi? La domanda è stata al centro del convegno che ha coinvolto ieri, venerdì 9 ottobre 2026, tre esperti del settore, in un dialogo aperto con la comunità presso l’Università della Valle d’Aosta.

Il turismo di montagna è sostenibile?

“Sì” risponde Alessandro Pezzoli, ricercatore confermato di meteorologia e climatologia al Politecnico di Torino. “E quello di neve? No. Dobbiamo fare dei ragionamenti per renderlo sostenibile. Il clima non è un nemico, ma una risorsa“.

“1 vacanziere su 4 rinuncerebbe alla settimana bianca con innevamento incerto” affermano i dati: bisogna quindi propendere per un turismo destagionalizzato, con offerte che sappiano venire incontro alle esigenze dei turisti, ma soprattutto, che siano in ascolto del territorio.

Il riscaldamento accelera

Alessandro Pezzoli riporta alcuni dati esito di recenti ricerche: “Nelle Alpi oggi il riscaldamento dall’epoca preindustriale è di circa 2 °C. Nelle regioni montane sono attesi aumenti termici compresi tra 1°C e 4°C entro il 2050. L’aumento delle temperature è un indice da tenere in considerazione se dobbiamo capire quando il clima è favorevole per le proposte turistiche e sportive“.

Affidabilità dell’innevamento e giorni sciabili

Il giorno sciabile, base minima per garantire lo sci in condizioni accettabili, presuppone che la soglia di neve al suolo sia di 30 cm. Perché un comprensorio sciistico sia affidabile la regola è che abbia almeno 100 giorni sciabili. La conseguenza della riduzione delle giornate sciabili è quindi una stagione più corta, con una riduzione anche dei giorni adatti all’innevamento artificiale e i ricavi che si concentrano solo in alcuni periodi limitati.

Il caso della Valle d’Aosta: la quota fa la differenza

“Oltre i 2700 metri, le nevicate invernali potrebbero risultare quasi invariate, mentre a fondovalle la riduzione può arrivare fino al 21%. Tra i 1500 e i 1800 metri servono strategie ibride che combinino sci, innevamento tecnico, attività outdoor e servizi non dipendenti dalla neve. Sotto i 1500 l’innevamento artificiale non basta più e diventa necessario pensare a un’offerta turistica per tutto l’anno” riporta Pezzoli.

L’estate 2026: siccità e aumento delle temperature.

Nonostante l’estate appena trascorsa sia stata la più calda e siccitosa dell’ultimo periodo, bisogna registrare un aumento senza precedenti dei flussi turistici durante il periodo estivo in Valle d’Aosta. Questo è un segnale: il turismo potrebbe spostarsi nei periodi più estivi, primaverili e autunnali. “Nessuna strategia è sufficiente da sola: si deve lavorare per una diversificazione dell’offerta, cooperazione di sistema e azioni diffuse a basso investimento“.

Come muoversi?

Carmine Tripodi, professore associato di economia aziendale presso Univda – CT-TEM, sottolinea l’importanza di sconfiggere due atteggiamenti comuni: il negazionismo del cambiamento climatico e il riconoscerlo senza agire di conseguenza.

La riflessione che porta è su come potrebbe comportarsi un leader che deve fare fronte alle problematiche attuali (cambiamento climatico, dibattito sulle IA, scambio di competenze e forza lavoro a livello generazionale). “Gestire il cambiamento climatico significa aggregare competenze. Non negare la complessità ma frammentarla e portarla sotto la lente un po’alla volta per gestirla meglio. In campo turistico dobbiamo dialogare con gli operatori che lavorano nell’ambito, capire il pensiero dei turisti e come il clima modifica i fattori di attrattività di un territorio“.

Un tuffo nel passato: Giotto Dainelli e il Monte Rosa

“Già nel 1902 Giotto Dainelli, geografo e geologo, parlava del ritiro dei ghiacciai del Monte Rosa” afferma Anna Maria Pioletti, referente rettorale per lo sport e professoressa ordinaria di Geografia economico – politica presso Univda – CT-TEM. “Da scienziati il nostro compito è quello di osservare il territorio, conoscerne la storia, vedere cosa sta cambiando e pensare a come cambierà in futuro”.