Per la Lipu, il percorso per cacciatori nel tiro a volo di Châtillon è una “scelta incoerente”

“E’ davvero necessario continuare a cacciare specie già in difficoltà, e persino predisporre impianti nei quali ci si possa allenare simulandone specificamente il volo?”. La domanda è della Delegazione di Aosta della Lega Italiana Protezione Uccelli e riguarda (anche) il nuovo impianto di tiro a volo, inaugurato di recente a Châtillon.

Nella struttura, sottolinea la Lipu, “è presente un percorso specificamente pensato per l’allenamento dei cacciatori, specialmente di avifauna, nel quale i piattelli cercano di riprodurre il movimento di diverse specie selvatiche”. Per l’associazione, una “scelta poco coerente con la crescente necessità di sviluppare attenzione e sensibilità verso la fauna alpina”.

La Lipu ricorda che “pernice bianca, coturnice e gallo forcello non sono semplicemente sagome o tipologie di bersaglio”, ma “uccelli delle nostre montagne, le cui popolazioni si trovano a confrontarsi con habitat sempre più vulnerabili e con numerosi fattori di pressione, come abbiamo già sottolineato in altre occasioni”.

A breve inizierà la stagione venatoria e, per la delegazione aostana dell’associazione, il momento è opportuno per rilanciare l’interrogativo iniziale, ritenendo che “forse questa può essere un’occasione per riflettere sul rapporto che intendiamo avere con la fauna selvatica della Valle d’Aosta”. Perché “è un patrimonio di tutti” e “prima di chiederci come cacciarla, dovremmo chiederci se sia ancora opportuno farlo”.

Lipu ricorda quindi che “pochissimi giorni fa, il Tar Piemonte, con propria ordinanza, ha fermato la caccia alla pernice bianca sul proprio territorio regionale, facendo riferimento al parere di Ispra che la annovera tra le specie a rischio estinzione”. “Crediamo che, soprattutto quando una specie mostra condizioni di vulnerabilità, – scrive l’associazione in una nota – debba prevalere un principio di prudenza e di tutela”.