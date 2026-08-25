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  • Courmayeur
  • Ultima modifica: 25 Agosto
  • 10:39

Rallentatori e limite ai 30 km/h su alcune strade, Courmayeur cerca di “frenare”

I rallentatori di velocità, con l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h, sono istituiti in strada La Palud, strada Larzey-Entrèves e strada Larzey-Entrèves. L'obiettivo è quello di "migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale".
Strada Larzey-Entrèves, a Corumayeur
Comuni

“Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo alcune strade comunali del territorio”. Per questo, l’Amministrazione di Courmayeur ha deciso che, in alcune zone del paese, sarà necessario rallentare.

Per questo, nel Comune ai piedi del Bianco sono stati adottati alcuni provvedimenti di moderazione della velocità. Nel dettaglio, via ordinanza, è stata definita l’installazione di alcuni rallentatori di velocità – quindi dei dossi – in strada La Palud (nei pressi del civico 14), lungo la strada Larzey-Entrèves (nei pressi del civico 10/B) e su strada Larzey-Entrèves (nei pressi del Supermercato “Carrefour Express”).

Non solo, perché, allo stesso tempo, nei tratti dove sono stati installati i rallentatori, è stato istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h in entrambi i sensi di marcia, assieme alla segnaletica verticale di presegnalamento dei dossi stessi.

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