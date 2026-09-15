Tornano ad Aosta la “European Mobility Week” e Sport in piazza

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Aosta aderisce alla European Mobility Week, la campagna di sensibilizzazione sulla mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incoraggiare la mobilità attiva, il trasporto pubblico e soluzioni di viaggio più sostenibili, accessibili e intelligenti. L’edizione 2026 si concentrerà sul tema “Mobilità per tutti”.

Dal 16 al 22 settembre, quindi, Aosta vedrà un programma di eventi che hanno lo scopo di riflettere insieme su come vivere gli spostamenti e lo spazio urbano, per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’accessibilità.

Mobilità per tutti – spiega una nota del Comune – significa garantire a ogni persona la possibilità di accedere a sistemi di trasporto sostenibili indipendentemente dal reddito, dal luogo di residenza, dal genere, dalle abilità o dall’età.

“La mobilità è un elemento centrale per lo sviluppo della città e per questo non può essere considerata un tema astratto o riservato agli addetti ai lavori – spiega l’assessore alla Pianificazione, Innovazione e Transizione ecologica Luca Tonino –. Le scelte che compiamo oggi sul modo di muoverci e di utilizzare lo spazio urbano riguardano direttamente il futuro di Aosta, la qualità della vita delle persone e la città che consegneremo alle nuove generazioni. La European Mobility Week è quindi un’occasione per coinvolgere la comunità in una riflessione che riguarda concretamente il modo in cui vogliamo vivere e sviluppare la nostra città”.

Per il quinto anno, invece, tornerà anche Sport in piazza. L’appuntamento è per domenica 20 settembre dalle 14.30, quando piazza Arco di Augusto, il parco Puchoz di Aosta e le vie adiacenti si animeranno con oltre 35 associazioni sportive che metteranno in mostra – e faranno provare a tutti – le proprie attività.

“Questa manifestazione rappresenta l’inizio della stagione sportiva, che permette alle associazioni di ‘uscire’ dagli impianti sportivi ed farsi conoscere anche sul territorio – spiega l’assessora all’Istruzione, sport e benessere Alina Sapinet -. È un’opportunità per le associazioni di presentarsi e presentare le proprie attività, ma anche per le famiglie che possono così passare un pomeriggio all’aria aperta e fare sport. Saranno presenti più di 35 associazioni sportive, con una grande varietà di sport presenti. Torna inoltre il pass sport, grazie al quale verrà regalato un gadget a chi si cimenterà in dieci attività sportive”.

“Si tratta di due manifestazioni strettamente connesse – chiude invece il sindaco di Aosta Raffaele Rocco -. Da un lato è necessario sensibilizzare ad un uso sostenibile dei mezzi di trasporto, dall’altro parliamo di sport, che non è solo attività agonistica ma avvicina famiglie, volontari e associazioni sportive. Perché il compito di una Amministrazione è presentare i diversi modi possibili di spostarsi in città e fare opera di educazione per i più piccoli, ma anche ricordare che le città sono luoghi di incontro e di inclusione. Ed è bene che anche la struttura cittadina sia costruita per favorire lo sport ed il benessere, che hanno anche funzione educativa importante parlando di rispetto delle regole, lealtà e amicizia. Ma insegnano anche come rialzarsi dopo i problemi e le sconfitte”.

Il programma

Mercoledì 16 settembre

Al mattino, nel quartiere Cogne, le classi della scuola secondaria Émile Lexert saranno coinvolte in Alla scoperta del Quartiere Cogne, percorso dedicato alla mobilità sostenibile nell’ambito del progetto Green School. Alle 18, al Salone ducale, sarà invece presentata la nuova app per la mobilità Boudza-tè VdA.

Giovedì 17 settembre

Al mattino, al Municipio, è in programma Bike to work day, dedicato alla promozione degli spostamenti casa-lavoro in bicicletta tra i dipendenti comunali. Alle 17.45, agli orti comunali di via Carabel, è prevista invece la conferenza Non solo gomma non solo bici non solo piedi, dedicata ai ru della città di Aosta come infrastruttura storica per la mobilità dell’acqua. Alle 21, si torna invece al Salone ducale per il convegno Mobilità e sicurezza sulle strade con Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi.

Venerdì 18 settembre

Alle 10, il Salone ducale ospiterà la proiezione del docufilm Gambe – La strada è di tutti della Fondazione Michele Scarponi, seguita da un confronto con gli studenti sulla sicurezza e sulla violenza stradale. Alle 14.30 sarà il momento di Alla scoperta del quartiere Cogne con Bicibus e Pedibus, una passeggiata lungo le vie ciclabili e pedonali con arrivo in piazza Chanoux. Alle 18, invece, al Jardin de l’Autonomie apre il Sustainability Village, con stand, attività sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza e area street food. Dalle 19 è in programma l’intrattenimento musicale con Aperitivo in consolle e, alle 21, il Mega karaoke Ke-Cantata.

Sabato 19 settembre

Dalle 10, al Jardin de l’Autonomie, proseguiranno le attività del Sustainability Village, con stand, area food e tornei di calciobalilla e Beyblade. Alle 15 sono in programma una dimostrazione di bike trial, un percorso in bicicletta per bambini e adulti e un laboratorio di ciclofficina. Alle 18 ecco invece l’Aperitivo in consolle e alle 21 il dj set dedicato alla musica degli anni Novanta e Duemila.

Domenica 20 settembre

Per tutta la giornata, in occasione di “Sport in Piazza”, via Garibaldi, via Torino e parte di piazza Mazzini – nella zona tra Arco d’Augusto e Puchoz – saranno chiuse al traffico per l’iniziativa “Città senz’Auto”. Dalle 10 riapre il Sustainability Village al Jardin de l’Autonomie, con le premiazioni dei tornei. Alle 15 tornano bike trial, percorso bici e ciclofficina, alle 18 l’Aperitivo in consolle e alle 21 il dj set conclusivo.

Lunedì 21 settembre

Alle 18, al Salone ducale è in programma La bici come scelta di vita, incontro durante il quale Maurizio Pitti e Daniele Vallet racconteranno le loro esperienze tra bicicletta e lunghe distanze.

Martedì 22 settembre

Alle 17.30, con partenza da piazza Chanoux, è prevista l’iniziativa In sella alla scoperta dell’anima rurale della città, pedalata verso La Rochère e la cascina di Montfleury, passando dalla casa delle vigne di Pallin. L’evento, inserito anche nei Plaisirs de culture, durerà circa due ore e mezza e si concluderà con una degustazione di prodotti del territorio. La partecipazione è gratuita, su prenotazione, per un massimo di 30 persone. In caso di maltempo l’appuntamento sarà annullato.