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  • Torgnon
  • Ultima modifica: 20 Agosto
  • 10:56

A Torgnon disposto l’obbligo di bollitura dell’acqua su tutto il territorio comunale

La misura, introdotta dal Sindaco con un’ordinanza a seguito della comunicazione di non conformità pervenuta dall’azienda Usl, resterà in vigore fino a revoca del provvedimento assunto ieri, mercoledì 19 agosto.
Rubinetto - acqua - acqua potabile - acquedotto
Cronaca

A Torgnon, nell’intero territorio comunale, l’acqua potabile va consumata solo dopo averla bollita. Lo ha disposto, con un’ordinanza emessa ieri, mercoledì 19 agosto, il sindaco Massimo Poletti, sulla base della comunicazione di non conformità dell’acqua potabile pervenuta dall’azienda Usl.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, considerando che “al più presto saranno prelevati ed inviati i campioni al laboratorio incaricato per effettuare le analisi che attestano la qualità dell’acqua potabile per uso umano”. La misura della bollitura resterà in vigore fino a revoca dell’ordinanza.

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