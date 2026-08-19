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  • Aosta
  • Ultima modifica: 19 Agosto
  • 11:55

Atti osceni al parco giochi del laghetto di Brusson, un arresto

Un trentenne, in Valle come lavoratore stagionale, è stato tratto in arresto dai Carabinieri. A chiamare il 112 erano stati nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto, alcuni frequentatori dell’area, segnalando la situazione.
Immagine di archivio
Cronaca

La chiamata è arrivata verso le 16.30 di ieri, martedì 18 agosto, dal parco giochi per bambini accanto al laghetto di Brusson, segnalando un uomo che stava compiendo atti osceni, nonostante la presenza di diversi frequentatori dell’area. I Carabinieri della Compagnia di Châtillon/Saint-Vincent, giunti sul posto, hanno individuato un trentenne di origini straniere, nella regione come lavoratore stagionale. Ricostruita la situazione, in considerazione del fatto che l’episodio si è verificato in un luogo frequentato da minori, i militari hanno tratto in arresto l’uomo. E’ ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.

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