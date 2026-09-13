Cade sotto il rifugio Quintino Sella, alpinista italiano ferito

Una decina quest’oggi, domenica 13 settembre, gli interventi del Soccorso Alpino Valdostano. Tra i più significativi, l’elicottero è decollato, in mattinata, per recuperare un alpinista italiano che è caduto nella zona sotto il rifugio Quintino Sella (Monte Rosa) ed ha riportato diversi traumi, venendo poi trasportato al “Parini”.

Nel tardo pomeriggio, invece, “Sierra Alfa 1” è intervenuto sul Dente del Gigante (Monte Bianco) per liberare due alpinisti bloccati in parete, in fase di discesa, per un problema ad una corda, che gli ha impedito di proseguire. L’operazione prevede che i tecnici mettano in sicurezza gli alpinisti, mentre l’elicottero resta pronto ad issarli a bordo. Entrambi sono stati tratti in salvo illesi e trasportati a valle.

Nel resto della giornata, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto a Cervinia e Pila (per cadute in bicicletta), alla Punta Giordani nel gruppo del Rosa (per un altro recupero di alpinisti illesi) e al rifugio Deffeyes (La Thuile, per assistere due concorrenti del TorX, che accusavano problemi).