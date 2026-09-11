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  • Aosta
  • Ultima modifica: 11 Settembre
  • 12:49

Fermati ad Aosta con l’eroina, arrestati in due

Si tratta di un 38enne e di un 34enne, fermati in auto assieme nel tardo pomeriggio di ieri, ad Aosta. Recuperati complessivamente poco più di 40 grammi di eroina e materiale ritenuto usato per il confezionamento delle dosi.
Cronaca

L’auto su cui viaggiavano è stata fermata ad Aosta dalla Polizia, per un controllo, attorno alle 19 di ieri, giovedì 10 settembre. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto dello stupefacente addosso ad entrambi gli occupanti e così un 38enne e un 34enne sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nell’operazione sono stati recuperati complessivamente poco più di 40 grammi di eroina, oltre a materiale che gli inquirenti ritengono utilizzato per il confezionamento delle dosi: carta stagnola, un bilancino di precisione e un coltello Opinel per il porzionamento. Le perquisizioni domiciliari dei due arrestati, svolte a seguito del controllo, hanno dato esito negativo: non è stato individuato altro stupefacente, né materiale ritenuto pertinente allo smercio.

I due avevano la droga addosso (uno una 30ina di grammi, l’altro circa 13) e il materiale di confezionamento era suddiviso negli zaini dei due uomini. Oggi, in Tribunale, si terrà l’udienza per la convalida dell’arresto e il giudizio con rito direttissimo. La Procura ha chiesto, per entrambi, l’applicazione degli arresti domiciliari.

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