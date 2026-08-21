Guidava con la patente sospesa e il mezzo colpito da fermo, patente revocata

L’incremento del traffico turistico ha condotto, in agosto, la Polizia locale di Valtournenche ad intensificare i controlli sul territorio, sanzionando alcune condotte scorrette di automobilisti. La scorsa settimana, ad esempio, il conducente di un autocarro è stato sorpreso alla guida con la patente sospesa e con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

Il veicolo è quindi stato sequestrato, ai fini dell’alienazione (ai sensi del Codice della strada) e il caso è stato segnalato all’ufficio competente dell’amministrazione regionale per la revoca della patente.

Nel corso del mese, durante dei posti di controllo, sono poi stati individuati tre veicoli privi di copertura assicurativa. In questo caso, il Codice della strada prevede il sequestro del mezzo, la decurtazione di 5 punti dalla patente e una sanzione amministrativa.

Sempre in agosto, oltre alla gestione di diverse chiamate e segnalazioni (effetto, appunto, dell’accresciuta presenza nel comune), la Polizia locale di Valtournenche ha rilevato due sinistri sul territorio di competenza. Uno dei due ha assunto rilevanza penale, con la conseguente informazione alla Procura della Repubblica.

Ribadendo l’impegno ad un costante controllo del territorio, per consentire a turisti e residenti una quieta e sicura permanenza ai piedi del Cervino, la Polizia locale di Valtournenche rinnova l’invito a prestare particolare attenzione alla circolazione stradale.