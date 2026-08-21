Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Valtournenche
  • Ultima modifica: 21 Agosto
  • 10:39

Guidava con la patente sospesa e il mezzo colpito da fermo, patente revocata

E’ successo a Valtournenche, dove la Polizia locale, con l’incremento del traffico turistico, ha intensificato i controlli sul territorio. Individuati anche tre veicoli privi di copertura assicurativa e rilevati due sinistri.
Polizia locale Valtournenche
Cronaca

L’incremento del traffico turistico ha condotto, in agosto, la Polizia locale di Valtournenche ad intensificare i controlli sul territorio, sanzionando alcune condotte scorrette di automobilisti. La scorsa settimana, ad esempio, il conducente di un autocarro è stato sorpreso alla guida con la patente sospesa e con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.

Il veicolo è quindi stato sequestrato, ai fini dell’alienazione (ai sensi del Codice della strada) e il caso è stato segnalato all’ufficio competente dell’amministrazione regionale per la revoca della patente.

Nel corso del mese, durante dei posti di controllo, sono poi stati individuati tre veicoli privi di copertura assicurativa. In questo caso, il Codice della strada prevede il sequestro del mezzo, la decurtazione di 5 punti dalla patente e una sanzione amministrativa.

Sempre in agosto, oltre alla gestione di diverse chiamate e segnalazioni (effetto, appunto, dell’accresciuta presenza nel comune), la Polizia locale di Valtournenche ha rilevato due sinistri sul territorio di competenza. Uno dei due ha assunto rilevanza penale, con la conseguente informazione alla Procura della Repubblica.

Ribadendo l’impegno ad un costante controllo del territorio, per consentire a turisti e residenti una quieta e sicura permanenza ai piedi del Cervino, la Polizia locale di Valtournenche rinnova l’invito a prestare particolare attenzione alla circolazione stradale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI