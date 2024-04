Incendio in un capannone a Champdepraz

Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 aprile, in un capannone in località Viéring di Champdepraz. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Aosta, con i volontari del distaccamento di Verrès. All’interno della struttura non si trovavano, in quel momento, persone e non si registrano pertanto feriti o intossicati. Ingenti però i danni: il capannone era utilizzato come deposito e il materiale ricoverato (in particolare, mobili ed attrezzature) è andato bruciato. Sul posto anche i Carabinieri. L’origine delle fiamme è in via di accertamento, ma si esclude l’ipotesi dolosa.