Inchiesta sulla “Chiesa della Nuova Gerusalemme”, ad Aosta una perquisizione

È stata effettuata ad Aosta una delle perquisizioni scattate ieri, giovedì 10 ottobre, in varie località italiane, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Cassino (nel Lazio) sulla “Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme”, con sede a Gallinaro (Frosinone). L’attività investigativa era finalizzata ad acquisire materiale utile ad approfondire una serie di segnalazioni relative a presunte condotte illecite, di varia natura, attuate dai promotori e seguaci di tale culto.

Nel capoluogo regionale, i militari del Gruppo Aosta della Guardia di finanza hanno perquisito, di buon mattino, l’abitazione del 48enne cresciuto in Valle Patrick Manfredi, secondo il sito Internet del gruppo religioso uno dei quattro componenti del “Consiglio spirituale” della chiesa. L’uomo non si trovava in casa, né nella regione, ed è stata la madre a permettere alle Fiamme gialle di accedere all’alloggio di via Aubert, ove è stata reperita e prelevata documentazione bancaria e patrimoniale, destinata agli inquirenti laziali.

Il blitz, oltre ad Aosta, ha interessato abitazioni, società e luoghi di culto riconducibili alla “Nuova Gerusalemme”, nelle province di Frosinone, Napoli e Parma. A quanto si apprende, l’inchiesta coordinata dal pm Roberto Bulgarini vede quindici indagati, per ipotesi di reato – contestate a vario titolo – che includono l’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, la violenza privata, la circonvenzione d’incapace, la rivelazione di segreto d’ufficio e il riciclaggio. Nel mirino ci sarebbero, tra l’altro, raggiri a fedeli, convinti a vendere le loro proprietà, per appropriarsi di somme importanti.

Il culto di Gallinaro affonda le sue radici nel tempo, quando si inizia a parlare di una bambina, Giuseppina Norcia, che alla vigilia della sua prima comunione, il 13 giugno 1947, avrebbe assistito all’apparizione di Gesù Bambino, intento a scendere da “una nuvoletta soffice e luminosa”. Da quell’episodio, per cui la località è divenuta meta di pellegrinaggio, si è sviluppato il gruppo che, riconoscendo guarigioni e successive “rivelazioni divine”, è entrato in contrasto con la Curia locale, fino a dichiararsi autonomo nel 2015, dando vita alla “Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme”.

C’è anche un “Pontefice”: Samuele I, al secolo Samuele Morcia, genero di Giuseppina Norcia (morta nel 2008). Nel 2016, Papa Bergoglio ha riconosciuto i fedeli del gruppo scismatico non più in comunione con la chiesa cattolica, ma nel 2018 la prima sezione del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al riconoscimento della “Nuova Gerusalemme” quale ente di culto, motivato dalle risultanze in quel momento “di segno positivo e favorevoli rispetto all’accertamento dell’effettiva natura religiosa dell’ente”.

Un cammino tortuoso, cui si aggiunge ora l’inchiesta – tra gli implicati, anche dipendenti comunali di Gallinaro – che appare alle battute iniziali. Citato da “Il Messaggero”, l’avvocato Attilio Turchetta, difensore comune a diversi indagati, ha ribadito ieri che “i responsabili della chiesa hanno sempre agito con trasparenza e linearità di condotta com’è facilmente riscontrabile da chiunque li conosca. Sono desideroso di poter conoscere gli atti di indagine per poter con maggior dovizia chiarire ogni aspetto della vicenda”. Non resta che attendere gli eventuali sviluppi.

La chiesa non risulta avere gruppi di fedeli organizzati in Valle, ma alcuni valdostani vicini a Manfredi (che appare in numerosi video sul web, impegnato in omelie su temi come “I preti pedofili non sfuggiranno alla giustizia del Padre”) hanno visitato, nel comune in Ciociaria, la “Culla del Bambino Gesù” e il “Santuario della Nuova Misericordia”, la costruzione a forma di arca sede della chiesa.