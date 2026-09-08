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  • Aosta
  • Ultima modifica: 08 Settembre
  • 15:35

Incidente tra tre auto a Saint-Christophe, un’automobilista ferita

Il sinistro si è verificato poco dopo le 15 di oggi, martedì 8 settembre, lungo la strada parallela alla pista dell’aeroporto, in direzione di Pollein. Sul posto, 118, Vigili del fuoco e Carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica.
Incidente strada Pollein
Cronaca

Poco dopo le 15 di oggi, martedì 8 settembre, un incidente ha coinvolto tre auto, lungo la strada parallela alla pista dell’aeroporto, nel comune di Saint-Christophe, in direzione di Pollein. Uno dei mezzi, a seguito dell’urto, ha finito con il rovesciarsi su un fianco.  Un ferito, tra gli occupanti, è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso del “Parini”. Si tratta di una donna di 56 anni: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Aosta, anche con il gruppo taglio, per estrarre dalle lamiere l’ automobilista poi portata in ospedale. La strada, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi, è stata chiusa temporaneamente alla circolazione. I rilievi del sinistro, mirati a ricostruire la dinamica dell’incidente, impegnano i Carabinieri.

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