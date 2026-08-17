Insolvenza, minacce, guida in stato di ebrezza: quattro denunce nel fine-settimana

Ha tentato di lasciare un locale ad Aosta dopo aver consumato, senza pagare il pasto. Non una cifra rilevante, ma nemmeno (sembra) per la prima volta. Così, il titolare ha avvisato le forze dell’ordine. Le pattuglie della Questura, giunte sul posto, hanno verificato la sensazione e denunciato il cliente per insolvenza fraudolenta.

In un altro caso, la Volante è intervenuta per due cittadini che, durante il giorno e nel pieno centro di Aosta, avevano minacciato un conoscente, per motivi che gli accertamenti degli agenti hanno evidenziato essere del tutto futili. Per entrambi è scattata la denuncia per minacce.

Sono due degli episodi emersi durante l’intensificazione dei controlli attuata dalla Polizia di Stato in occasione del fine settimana di ferragosto. Un dispositivo voluto anche per far fronte al consistente afflusso di cittadini e turisti atteso nella regione nel picco della stagione estiva.

Pattuglie in divisa e in borghese hanno attuato servizi programmati in particolare nelle aree considerate più sensibili per la popolazione, con attenzione specifica – fanno sapere da corso Battaglione – all’“autostazione di via Giorgio Carrel, via Festaz, al Quartiere Cogne, nonché quartiere Tzamberlet”.

L’intento del rafforzamento è prevenire i reati di natura predatoria, quelli contro la persona, contrastare il fenomeno degli stupefacenti, nonché ogni altra attività illecita che possa turbare la sicurezza del cittadino.

In campo anche la Sezione Polizia stradale di Aosta, con servizi mirati straordinari lungo le principali arterie stradali e autostradali. In questo contesto, è stata applicata una sanzione ad una persona, per aver guidato in stato di ebbrezza.

Contestualmente, la Polizia di frontiera, visto il maggior afflusso di persone in entrata e in uscita dal territorio, ha potenziato i controlli ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

Complessivamente, sono state identificate 1.340 persone e controllati 250 veicoli. Oggetto di verifica anche quattro esercizi commerciali, senza riscontrare anomalie. Nelle prossime settimane, spiegano in Questura, proseguiranno “i servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire un’estate in sicurezza per residenti e turisti”. Alla cittadinanza è chiesta collaborazione: “ogni situazione sospetta può essere segnalata al 112”.