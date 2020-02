Lutti, oggi i funerali di Loris Azzaro, domani quelli di Gioele Bravo

Aosta - L’ultimo saluto al 25enne arbitro di calcio si terrà alle 15.30 nella chiesa di Sant’Orso. Le esequie del 19enne morto in Sicilia, invece, saranno domani, martedì 18, nel Duomo di Catania, poi la sua salma giungerà in Valle.

Si terranno alle 15.30 di oggi, lunedì 17 febbraio, nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta, i funerali di Loris Azzaro, il 25enne aostano morto all’alba di sabato in un incidente sull’autostrada all’altezza di Volpiano. Il giovane, figlio del Comandante della Stazione di Aosta dei Carabinieri, era noto per essere un arbitro di calcio di livello nazionale (nel viaggio in cui ha perso la vita si stava recando in aeroporto, per volare verso la Basilicata dove era in programma l’incontro che avrebbe dovuto dirigere ieri) ed allievo della Scuola di Polizia di Alessandria.

Domani, martedì 18, nel Duomo di Catania avranno invece luogo le esequie del 19enne Gioele Bravo di Quart, vittima di un incidente aereo, avvenuto durante un volo addestrativo in Sicilia. La salma del ragazzo verrà quindi portata in Valle (la famiglia vive al Villair di Quart) e sarà organizzata una preghiera nella chiesa di Sant’Orso. Gioele, appassionato di sport, in particolare di bicicletta, stava seguendo le orme del padre, Piero, pilota di linea. Sull’incidente in cui è rimasto ucciso indaga la Procura di Siracusa.