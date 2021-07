‘Ndrangheta, condannati gli imputati in abbreviato dell’appello Geenna

La sentenza del filone processuale con rito abbreviato è stata letta in aula attorno alle 13. Viene così confermato l’esito del giudizio di primo grado, che si era concluso il 17 luglio 2020. L’altro pronunciamento, sul rito ordinario, atteso per le 17.

La prima delle due sentenze attese oggi, lunedì 19 luglio, alla Corte d’Appello di Torino sul processo Geenna, relativo ad infiltrazioni di ‘ndrangheta in Valle d’Aosta, conferma l’esito del giudizio di primo grado. Tutti condannati i quattro presunti componenti della “locale” che, secondo le indagini della Dda di Torino e dei Carabinieri del Reparto operativo del Gruppo Aosta iniziate nel 2014 e culminate negli arresti del gennaio 2019, era stata promossa, organizzata e condotta ad Aosta.

Con la decisione letta in aula attorno alle 13, i giudici hanno inflitto 12 anni 7 mesi e 20 giorni di carcere a Bruno Nirta (62 anni, di San Luca, l’unico dei quattro a fruire di un leggere “sconto” sul giudizio precedente), 9 anni a Marco Fabrizio Di Donato (51), 5 anni e 4 mesi a suo fratello Roberto Alex Di Donato (43) e 5 anni e 4 mesi a Francesco Mammoliti (49). L’accusa, per ognuno, era di associazione a delinquere di tipo mafioso (per Nirta si aggiungeva anche l’essere stato coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna e Piemonte alla base di un altro filone investigativo).

Imputati in abbreviato anche, per le accuse emerse durante le indagini dei Carabinieri del Gruppo Aosta, ma non legate alla criminalità organizzata, altre tre persone. Pure per loro, i giudici d’appello hanno confermato la condanna. A Giacomo Albanini (59) e Roberto Bonarelli (65), chiamati a rispondere di favoreggiamento, sono andati rispettivamente 1 anno e 1 anno e 6 mesi (per aver avvisato un presunto affiliato della presenza di microspie nel suo locale). 2 anni e 4 mesi, poi, la pena per Salvatore Filice (53), imputato di concorso in tentata estorsione e violazione delle norme sulle armi, per una richiesta di denaro seguita a una “scazzottata” tra suo figlio e il nipote di un altro imputato. Il deposito delle motivazioni è atteso entro 90 giorni.

Il giudizio di primo grado, per loro, si era concluso con la condanna di tutti, il 17 luglio 2020, da parte del Gup Alessandra Danieli. Apertosi lo scorso 18 maggio, l’appello aveva visto, in prima battuta, la sostituta pg Elena Dalosio chiedere la conferma delle condanne di primo grado. Quindi, udienza dopo udienza, fino a stamane, si sono susseguite le arringhe difensive e alcune dichiarazioni spontanee di vari imputati. Tra questi, anche i fratelli Di Donato, che hanno respinto di essere affiliati alla ‘ndrangheta.

Confermate, dalla sentenza odierna, anche le provvisionali (somme da versare nell’immediato, con il resto del danno da quantificare in separato giudizio) per le quattro parti civili costituite nel procedimento. Alla Regione Valle d’Aosta (avvocato Riccardo Jans) sono andati 10mila euro, al comune di Saint-Pierre (avvocato Giulio Calosso) 10mila euro, al comune di Aosta (avvocato Gianni Maria Saracco) 10mila euro e all’associazione “Libera Valle d’Aosta” (avvocato Valentina Sandroni) 5 mila euro.

L’appello con rito ordinario

E’ invece ancora attesa (ne è stata preannunciata la lettura attorno alle 17) la sentenza che riguarda i cinque imputati processati con rito ordinario. Parliamo del ristoratore Antonio Raso, dei dipendenti del Casinò Nicola Prettico e Alessandro Giachino, condannati nel settembre 2020 dal Tribunale di Aosta per associazione a delinquere di tipo mafioso, e dell’ex consigliere regionale Marco Sorbara e del già assessore comunale a Saint-Pierre Monica Carcea, ritenuti colpevoli in primo grado di concorso esterno nel sodalizio criminale.

Comparsi dinanzi ad una diversa sezione della Corte d’Appello, avevano iniziato il cammino processuale d’appello lo scorso 3 maggio. In questo filone processuale, il sostituto pg Giancarlo Avenati Bassi ha invocato 13 anni e 6 mesi di reclusione per Raso, essendo il ricorso della Procura distrettuale relativo all’assoluzione su un episodio di scambio elettorale politico-mafioso, e la conferma delle pene inflitte dai giudici aostani per gli altri quattro imputati. La discussione dei diversi difensori aveva richiesto due udienze in giugno e, con repliche e contro repliche, si è arrivati ad oggi.

Le indagini

L’operazione Geenna assume rilievo pubblico nella notte del 23 gennaio 2019, quando circa 300 Carabinieri entrano in azione per eseguire le misure di custodia cautelare concesse alla Dda di Torino (le indagini furono coordinate dai pm Stefano Castellani e Valerio Longi) dal Gip Silvia Salvadori. Emerse così che l’indagine riguardava la creazione di una “locale” di ‘ndrangheta ad Aosta (i cui presunti “partecipi” finirono in carcere, dove si trovano ancora oggi), attiva nel “dialogo” con la politica (anche i due amministratori ritenuti concorrenti esterni finirono in cella, per poi ottenere i domiciliari) e capace di episodi di matrice estorsiva nel campo dell’artigianato, soprattutto dell’edilizia privata.