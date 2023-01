‘ndrangheta, di Rinascimento e Libera VdA i primi commenti alla sentenza Geenna

All’indomani della sentenza della Corte di Cassazione del processo Geenna, che ha stabilito il definitivo scagionamento dell’ex consigliere regionale Marco Sorbara dall’accusa di concorso esterno e l’annullamento delle condanne, con nuovo rinvio in appello, per gli altri imputati – tre presunti membri della “locale” di ‘ndrangheta alla base delle indagini e un’altra supposta concorrente esterna nell’associazione criminale – si registrano le prime reazioni.

Renaissance Valdôtaine, ribadendo la sua natura di “movimento civico garantista”, esprime “la massima solidarietà al dott. Marco Sorbara e alla Sua famiglia, che hanno visto ieri chiudersi la vicenda giudiziaria che ha portato il dott. Sorbara all’abbandono forzato della carriera politica e lavorativa, all’arresto, al carcere, alla gogna mediatica e alle conseguenze sul piano personale e familiare di queste vicende altamente traumatiche”.

Lo sguardo di Libera Valle d’Aosta si rivolge, invece, all’intera sentenza, sottolineando “che va rispettata, ma che ci lascia perplessi”. L’associazione, in una nota, scrive di attendere di leggere le motivazioni. “Nel rispetto dei ruoli – è la posizione – la giustizia deve fare il suo corso, noi come Libera continueremo a seguire il nuovo processo presidiando le aule di giustizia per fare la nostra parte con il coraggio della denuncia e la forza della proposta”.

“E’ importante mantenere alta l’attenzione sulla presenza delle mafie e sui fenomeni di corruzione, intensificare il nostro impegno sul territorio, nella scuola, nell’università, nella ricerca della verità – aggiunge Libera Valle d’Aosta – affinché i cittadini e cittadine possano recuperare la fiducia nella politica e nelle istituzioni in un territorio in cui si fatica a riconoscere la presenza e la pericolosità delle mafie”.