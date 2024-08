La Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla in Valle d’Aosta per temporali previsti dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto fino al pomeriggio di domani, mercoledì 14 agosto. Coinvolti in comuni dell’Alta Valle, delle Valli del Gran Paradiso e in parte delle valli del Cervino.

“Le precipitazioni previste, sotto forma di rovesci o temporali locali , possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2. Non si escludono fenomeni di caduta di massi e frane superficiali, che potrebbero provocare interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche” spiega il bollettino emanato.