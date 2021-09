Processo d’appello allo psichiatra Bonetti, l’accusa chiede 9 anni e 7 mesi

E’ arrivato alla fase della discussione il processo alla Corte d’Appello di Torino nei confronti dello psichiatra aostano Massimo Bonetti, condannato in primo grado per violenza sessuale ai danni di alcune pazienti, nonché truffa, peculato e falso per documentazione medica “addomesticata” richiestagli. All’udienza di oggi, giovedì 16 settembre, il sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi, dopo aver rinunciato all’appello su alcuni capi d’imputazione, ha avanzato la sua richiesta di pena ai giudici, chiedendo 9 anni e 7 mesi di carcere per il medico aostano.

Il Gup del Tribunale di Aosta aveva inflitto a Bonetti, il 12 aprile 2018, dieci anni e otto mesi di carcere. La discussione è quindi proseguita con l’avvocato Corrado Bellora, che tutela l’Usl della Valle d’Aosta, di cui lo psichiatra era dipendente all’epoca dei fatti. Il legale ha chiesto che venga confermata la provvisionale di 20mila euro riconosciuta all’azienda con il precedente verdetto. Sono quindi seguite le arringhe dei difensori di due ex pazienti del medico, a processo con lui perché, secondo gli inquirenti, gli avevano consegnato dei soldi al fine di ottenere certificati con diagnosi “compiacenti”.

L’udienza è quindi stata rinviata al prossimo 4 novembre, quando la parola andrà agli avvocati del medico, Massimo Balì e Jacques Fosson. Il processo d’appello è stato caratterizzato dall’emissione iniziale – a seguito di una prima perizia – di un’ordinanza che disponeva la sua incapacità di stare in giudizio, per sopraggiunti problemi di salute. Il sostituto procuratore generale, forte anche di una serie di attività d’indagine in merito, aveva però contestato l’esito dell’accertamento ed ottenuto un nuovo esame (a cura di tre esperti), conclusosi stabilendo la possibilità di Bonetti di sostenere il procedimento di secondo grado.

Alla fine del 2016, quando il medico era il “numero due” del reparto di psichiatria dell’Usl, la Guardia di finanza aveva installato una telecamera nascosta negli ambulatori in cui riceveva. All’imputato, dopo un periodo agli arresti (ed il sequestro di circa 80mila euro su più conti correnti e su un deposito titoli, ritenuti provento dei reati commessi), erano così state contestate la violenza sessuale ai danni di alcune pazienti e della madre di una di esse, la cessione di stupefacenti (dei medicinali) ad un’altra donna e le fattispecie legate alle presunte certificazioni “di comodo”.