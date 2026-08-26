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  • Aosta
  • Ultima modifica: 26 Agosto
  • 09:36

Scatta l’allarme antincendio al Conservatoire, Vigili del fuoco sul posto

Questa mattina sono scattati gli allarmi antincendio nella sede dell’Istituto musicale pareggiato di Aosta. I soccorsi, sul posto, stanno verificando se si tratti di un principio di incendio o di un apparecchio elettronico andato in cortocircuito. Chiusa precauzionalmente via Guido Rey.
I Vigili del fuoco davanti alla sede del Conservatoire
Cronaca

Questa mattina sono scattati gli allarmi antincendio nella sede dell’Istituto musicale pareggiato di Aosta, nella Torre dei Balivi in via Guido Rey.

Per questo, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per capire se potesse trattarsi di un principio di incendio. Da quanto si apprende, era saltata anche la corrente. Non si esclude possa trattarsi anche di un apparecchio elettronico andato in cortocircuito.

Al momento, via Guido Rey è stata precauzionalmente chiusa al traffico dalla Polizia locale di Aosta.

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