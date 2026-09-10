Si avvicina a casa dell’ex compagno nonostante il divieto: 46enne arrestata

Con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento, una donna di 46 anni residente in Valle è stata arrestata ieri, mercoledì 9 settembre, dai Carabinieri. Le viene contestato di essersi recata a casa dell’ex compagno, nonostante fosse colpita da un provvedimento cautelare del Tribunale che glielo vietava.

L’episodio s’inserisce in una vicenda giudiziaria più complessa, che comincia all’inizio di quest’anno. Quando il rapporto tra i due volgeva al termine, la donna denuncia l’uomo per stalking, segnalando condotte di controllo e simili. Gli accertamenti, però, non mettono in luce la sussistenza di quanto sostenuto dalla ex partner e il fascicolo viene archiviato.

Dopo qualche tempo, è lui – che, nel mentre, ha intrapreso una relazione con una nuova compagna – a denunciare la 46enne per atti persecutori. Sostiene che lei si sia resa protagonista di ripetute minacce, appostamenti e insulti nei suoi confronti, creando turbamento e preoccupazione, anche nello sviluppo del nuovo rapporto.

Alla denuncia presentata dall’uomo, successivamente, si aggiunge quella della sua nuova compagna. Tra gli episodi che riferisce agli inquirenti, anche il fatto che, in un’occasione, la ex partner del compagno le sarebbe passata pericolosamente vicina in auto. Dopo i primi riscontri su questo esposto, la Procura chiede al Tribunale, ed ottiene, a carico della 46enne, l’emissione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Le indagini, nel frattempo, si chiudono e i due fascicoli, riuniti, arrivano a dibattimento, con inizio in calendario per il prossimo 22 settembre. Ieri, il nuovo episodio, in cui la 46enne viene arrestata, dopo l’intervento dei Carabinieri, per essersi presentata all’abitazione dell’ex compagno, ove si trovava la donna che l’ha denunciata.

All’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, il giudice Maurizio D’Abrusco ha convalidato l’arresto operato dai militari e stabilito – accogliendo la richiesta della Procura (i fascicoli sono affidati al pm Manlio D’Ambrosi) – che la donna resti ora agli arresti domiciliari.

Il giudizio direttissimo per la violazione del divieto di avvicinamento, invece, è stato rinviato al prossimo 6 ottobre, a seguito della richiesta del difensore dell’arrestata di ottenere un termine per approfondire il fascicolo.