Spaccio di droghe sintetiche, arrestata una 43enne

Spacciava in un alloggio di Aosta, non lontano dalla Questura. Per questo, una 43enne, K.M., è stata arrestata dalla Squadra Mobile, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Sezione narcotici sono entrati in azione nel pomeriggio di venerdì scorso, dopo una serie di appostamenti, in cui avevano notato il “via vai” di persone, poi identificate come tossicodipendenti, dall’abitazione in cui si trovava la donna.

All’interno della casa hanno rinvenuto ketamina, mdma e hashish per un peso complessivo di una cinquantina di grammi. Dalla perquisizione sono emersi anche, dato che ha rafforzato l’accusa di un’attività di smercio di stupefacenti, un bilancino di precisione e sostanze per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato sequestrato, così come la somma di circa 200 euro in contanti, rinvenuta nell’abitazione e ritenuta provento dello spaccio.

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 settembre, in Tribunale ad Aosta, la donna è comparsa dinanzi al giudice. Il suo arresto è stato convalidato. Per lei, già nota alle forze dell’ordine per episodi pregressi legati agli stupefacenti, il magistrato ha disposto, in attesa del giudizio, la misura cautelare dell’obbligo di firma.