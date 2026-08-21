Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 21 Agosto
  • 13:42

Spaccio di eroina, arrestati madre e figlio ad Aosta

Adriana Chiambretti, 74 anni, e Massimo Penti, 55, sono stati tratti in arresto al culmine di un appostamento della Squadra Mobile della Questura. Nell’operazione, recuperati una 70ina di grammi di eroina.
Pattuglie della Polizia.
Cronaca

Detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. È l’accusa per cui la Squadra mobile della Questura di Aosta ha tratto in arresto due aostani, madre e figlio: Adriana Chiambretti, 74 anni, e Massimo Penti, 55. Gli agenti sono entrati in azione al culmine di un appostamento: dopo aver notato una cessione, sono entrati nella casa della coppia, ad Aosta.

Nell’operazione antidroga sono stati recuperati una settantina di grammi di eroina. Rinvenuti anche diversi bilancini di precisione e delle sostanze da taglio, necessario al confezionamento delle dosi. Droga e materiale sono stati sequestrati. I due fermati sono ai “domiciliari” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Penti e Chiambretti non sono nomi nuovi alle cronache aostane. Lo scorso marzo, in un’altra operazione della Sezione Narcotici della Mobile, erano stati tratti in arresto, per la stessa accusa di spaccio. In quell’occasione, nella perqusizione domiciliare erano stati rinvenuti 160 grammi di eroina.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI