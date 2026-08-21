Spaccio di eroina, arrestati madre e figlio ad Aosta

Detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. È l’accusa per cui la Squadra mobile della Questura di Aosta ha tratto in arresto due aostani, madre e figlio: Adriana Chiambretti, 74 anni, e Massimo Penti, 55. Gli agenti sono entrati in azione al culmine di un appostamento: dopo aver notato una cessione, sono entrati nella casa della coppia, ad Aosta.

Nell’operazione antidroga sono stati recuperati una settantina di grammi di eroina. Rinvenuti anche diversi bilancini di precisione e delle sostanze da taglio, necessario al confezionamento delle dosi. Droga e materiale sono stati sequestrati. I due fermati sono ai “domiciliari” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Penti e Chiambretti non sono nomi nuovi alle cronache aostane. Lo scorso marzo, in un’altra operazione della Sezione Narcotici della Mobile, erano stati tratti in arresto, per la stessa accusa di spaccio. In quell’occasione, nella perqusizione domiciliare erano stati rinvenuti 160 grammi di eroina.