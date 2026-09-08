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  • Aosta
  • Ultima modifica: 08 Settembre
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Temporali tra stasera e domani, emessa un’“allerta gialla”

Il fenomeno interesserà in particolare il settore nord-occidentale della regione. Le precipitazioni sono previste “fino a metà mattina” di domani, mercoledì 9. In seguito, “parziali schiarite”. Temperature in calo.
Allerta per temporali
Cronaca

Un bollettino di allerta gialla è stato emesso dal Centro funzionale della Regione oggi, martedì 8 settembre, per “temporali localmente intensi tra stasera e domattina, in particolare nel settore nord-occidentale”. Nella previsione si legge che “le precipitazioni a carattere temporalesco, previste per la serata di oggi fino alle prime ore del mattino, possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

Secondo la previsione per oggi, si verificheranno “temporali sparsi in serata, a tratti intensi in particolare nel settore nord-occidentale”, mentre domani, mercoledì 9, sono previste “precipitazioni fino a metà mattina, più frequenti nel settore nord-occidentale, in seguito parziali schiarite, con annuvolamenti e deboli precipitazioni sui confini e qualche rovescio presso il Piemonte dal pomeriggio”. La tendenza delle temperature è “in calo”. Ad Aosta, per domani, sono previste una minima di 18 e una massima di 25 °C. A Cogne, 12-17, a Courmayeur 14-18, a Donnas 20-25, a Gressoney 13-18 e a Cervinia (Valtournenche) 10-13.

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