Un’alpinista straniera è dispersa sul Monte Cervino, ricerche in corso

Sono in corso da oggi, giovedì 3 settembre, le operazioni di ricerca di una alpinista straniera, che non ha fatto rientro da un’ascensione sul Monte Cervino. Al momento, le operazioni non hanno dato esito. A dare l’allarme è stata un’amica, dopo 48 ore senza veder ritornare la scalatrice.

Due elicotteri della Protezione civile – Sierra Alfa 1 e Sierra Alfa 3 – sono al lavoro da oggi con a bordo il Soccorso Alpino Valdostano, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di finanza, per le ricerche su cellula telefonica. In uso anche la tecnologia “Recco” (un sistema di soccorso elettronico per la localizzazione di persone disperse o sepolte da valanghe).

Dopo la comunicazione di mancato rientro, sono stati avviati alcuni accertamenti. E’ così emerso che una guida ha visto l’alpinista dispersa nella giornata dell’altro ieri, martedì, sopra la Capanna Carrel (3.830 metri), quindi sulla via normale italiana alla cima. Da quell’avvistamento, fino all’allarme dato dall’amica, nessuna altra segnalazione.