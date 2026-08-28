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  • Aosta
  • Ultima modifica: 28 Agosto
  • 11:59

Vetrina distrutta al Caffè Deorsola: “Qui ogni mattina troviamo caos”

Nella notte una decina di persone hanno stazionato nel dehors del bar, dopo una discussione il lancio di due sedie. La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza.
Bar Deorsola
Cronaca

Prima si sono “accampati” nel dehors, poi hanno iniziato a discutere, e alla fine sono volate due sedie, una delle quali ha distrutto una vetrina: Claudia e Gabriely, dipendenti del Caffè Deorsola, questa mattina si sono ritrovate una brutta sorpresa.

“Abbiamo trovato la vetrina distrutta, con una sedia lì vicina e un’altra su un divanetto più in là”, raccontano. “Dentro non sembra abbiano preso niente, ma in terra qui fuori abbiamo trovato bottiglie di superalcolici e tracce di sangue che arrivano fino all’angolo con via Festaz. È la prima volta che subiamo danni alla vetrina, ma praticamente ogni mattina troviamo caos nel dehors, tra sedie spostate, bottiglie, bicchieri e vetri rotti”.

Da tempo i residenti della zona tra via Losanna, via Gramsci, via Festaz e via Torre del Lebbroso denunciano una situazione di forte disagio. “Abbiamo firmato una petizione e andremo dal Sindaco, visto che dice che è tutto ok ma forse non è così”, spiega Maurizio Tagliaferro, titolare del Caffè Deorsola. “Questa zona è un bordello”. Lui, che ha sporto denuncia ai Carabinieri, dalle telecamere di sicurezza ha visto tutto, ma non saprebbe riconoscere gli artefici dell’atto di vandalismo: “Erano le 4.40, 8 o 9 ragazzi stazionati qua fuori, che bevevano. Hanno cominciato a discutere, uno si è alzato e ha tirato una sedia contro la vetrina, mentre un’altra è volata verso i divanetti. Sono rimasti ancora un po’, poi se ne sono andati”.

Vetrina rotta Caffè Deorsola
Vetrina rotta Caffè Deorsola

Dal racconto di Tagliaferro emerge anche come la situazione caotica fosse iniziata già molto prima: “Una mia cliente che abita qua sopra mi ha detto che fino alle 2 c’erano pattuglie perché c’era gente che urlava e faceva rumore”.

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