Vetrina distrutta al Caffè Deorsola: “Qui ogni mattina troviamo caos”

Prima si sono “accampati” nel dehors, poi hanno iniziato a discutere, e alla fine sono volate due sedie, una delle quali ha distrutto una vetrina: Claudia e Gabriely, dipendenti del Caffè Deorsola, questa mattina si sono ritrovate una brutta sorpresa.

“Abbiamo trovato la vetrina distrutta, con una sedia lì vicina e un’altra su un divanetto più in là”, raccontano. “Dentro non sembra abbiano preso niente, ma in terra qui fuori abbiamo trovato bottiglie di superalcolici e tracce di sangue che arrivano fino all’angolo con via Festaz. È la prima volta che subiamo danni alla vetrina, ma praticamente ogni mattina troviamo caos nel dehors, tra sedie spostate, bottiglie, bicchieri e vetri rotti”.

Da tempo i residenti della zona tra via Losanna, via Gramsci, via Festaz e via Torre del Lebbroso denunciano una situazione di forte disagio. “Abbiamo firmato una petizione e andremo dal Sindaco, visto che dice che è tutto ok ma forse non è così”, spiega Maurizio Tagliaferro, titolare del Caffè Deorsola. “Questa zona è un bordello”. Lui, che ha sporto denuncia ai Carabinieri, dalle telecamere di sicurezza ha visto tutto, ma non saprebbe riconoscere gli artefici dell’atto di vandalismo: “Erano le 4.40, 8 o 9 ragazzi stazionati qua fuori, che bevevano. Hanno cominciato a discutere, uno si è alzato e ha tirato una sedia contro la vetrina, mentre un’altra è volata verso i divanetti. Sono rimasti ancora un po’, poi se ne sono andati”.

Dal racconto di Tagliaferro emerge anche come la situazione caotica fosse iniziata già molto prima: “Una mia cliente che abita qua sopra mi ha detto che fino alle 2 c’erano pattuglie perché c’era gente che urlava e faceva rumore”.