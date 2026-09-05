I Ragazzi del Villaggio, dieci anni di musica e di feste: “Il liscio continua a far ballare anche i giovani”

Quasi undici anni fa erano in quattro. Oggi sono in sei, dopo diversi cambi di formazione, esperienze, partenze, degli addii difficili e nuovi ingressi. L’unica costante, in tutto questo tempo, è stata la musica, quella che da una serata all’altra continua a riempire le piste da ballo della Valle d’Aosta e non solo.

È la storia de I Ragazzi del Villaggio, gruppo nato quasi undici anni fa alla Coumba valdostana e che si prepara ora a celebrare il traguardo dei dieci anni di attività con una serata speciale alla Festa dell’Uva di Chambave: “Abbiamo iniziato quasi undici anni fa – racconta Federico -, perché ci è voluto qualche mese per capire come impostare la formazione iniziale. Eravamo in quattro: io, Mathieu Rollandin, Christian Cerisey e Lara Luboz”. Una formazione durata poco: dopo appena sei mesi Lara lascia il gruppo e viene sostituita da Serena Charrey, che da allora è rimasta una delle colonne portanti dell’orchestra.

“Di quei quattro che hanno fondato I Ragazzi del Villaggio oggi sono rimasto soltanto io”, racconta Cabraz; un dettaglio che dice molto del percorso compiuto in questi anni, durante i quali il gruppo ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Le origini sono legate alla vallata che da Bosses scende verso Aosta, dove Federico viveva e lavorava all’epoca: “Il progetto è partito proprio da lì. Sicuramente c’era la voglia di fare bene, ma non pensavamo di arrivare a tutto questo”. Poi la vita ha portato anche lui a cambiare zona, con il trasferimento a Pont – Saint- Martin, ma il progetto è proseguito.

Nel frattempo, sono arrivati i cambiamenti nella formazione: Christian Cerisey e Mathieu Rollandin hanno lasciato il gruppo per motivi di studio, trasferendosi fuori regione e sono arrivati Marco Ozel Ballot e Flavio Boverod. “Sono stati anni di continui cambiamenti. Flavio è stata una persona molto importante e lo ricordiamo sempre con grande piacere”, sottolinea Cabraz.

Poi, dopo il Covid, un altro ingresso destinato a lasciare il segno: Fabio Massera. Originario di Carema, Massera ha alle spalle dieci anni da professionista e sei anni come batterista dell’Orchestra Italiana Bagutti. Dopo la pandemia sceglie di cambiare vita e tornare a casa, entrando a far parte dei Ragazzi del Villaggio nel 2021, quando sono ripartite le serate post pandemia: “Fabio è uno degli elementi pensanti dell’orchestra – commenta sorridendo Cabraz -, perché contribuisce con la sua professionalità alla riuscita delle serate, ma soprattutto alla preparazione che c’è dietro, già a casa”.

Se c’è un aspetto che Cabraz considera particolarmente significativo, è quello legato ai giovani, perché il ballo liscio, nonostante sia spesso associato alle generazioni più adulte, in Valle d’Aosta continua a trovare un pubblico giovane: “Abbiamo ancora la fortuna che i giovani ballano tanto il liscio. Questa è una bella soddisfazione”. E secondo Cabraz non si tratta soltanto di fortuna, ma si tratta di costanza culturale, la stessa che ha fatto sì che “negli anni, i gruppi in Valle hanno continuato a suonare musica da ballo, liscio, e dopo dieci anni, posso dire che anche noi abbiamo contribuito in maniera notevole a riavvicinare le giovani generazioni a questo genere di musica”.

Un genere che, a suo giudizio, paga anche qualche pregiudizio. “Tante volte viene considerato musica di serie B, ma solo perché magari non la si conosce. Anche perché farla bene, suonarla bene, non è così scontato”. E la formazione attuale della band, che comprende Federico Cabraz, Marco Ozel Ballot, Serena Charrey, Fabio Massera, Diego Fiorio e Gianpaolo Guercio, il liscio lo sa suonare molto bene, sono sei persone che rappresentano l’ultima tappa di un percorso iniziato con quattro amici e cresciuto nel tempo insieme alle occasioni di suonare.

Rispetto a dieci anni fa, qualcosa però è cambiato. “I giovani c’erano già ai tempi, però ora sono di più. Conoscono le canzoni delle orchestre e questa è una cosa sicuramente positiva che dà tanta soddisfazione”. È anche questo, dunque, uno dei motivi per cui il traguardo dei dieci anni assume un significato particolare: “Si può tirare una linea e dire che siamo contenti di quello che è stato fatto. Festeggiamo, e festeggio in prima persona, la soddisfazione di un progetto che è andato avanti, che si è ingrandito”. E che nel frattempo ha allargato anche il proprio territorio di riferimento: dalla Valle d’Aosta al Canavese, fino al Piemonte, dove le richieste sono sempre più numerose.

Il compleanno sarà festeggiato il 25 settembre alla Festa dell’Uva di Chambave, con una serata evento dedicata ai dieci anni dei Ragazzi del Villaggio. Sul palco, insieme al gruppo, ci saranno Veronica Cuneo e Marco Zeta. Una scelta legata anche a un’altra novità recente nella storia dell’orchestra: da circa un anno I Ragazzi del Villaggio fanno infatti parte della Mama Music, etichetta discografica di Matteo Bensi e Massimo Cantaldo. “

La serata è già in preparazione, con il gruppo impegnato a studiare anche le parti che verranno eseguite insieme ai due ospiti. Un lavoro che conferma quanto ci sia dietro una serata di musica dal vivo.

E il futuro? L’obiettivo, in fondo, non è cambiato molto rispetto a quello di undici anni fa: “Ci auguriamo soprattutto di continuare a divertirci. È vero che è un secondo lavoro, ma lo consideriamo un lavoro a tutti gli effetti”.