Oltre 500 persone a Valgrisenche per l’ottava edizione di Mo’delaine

La due giorni di Mo’delaine, il Festival della lana organizzato dalla cooperativa Les Tisserands, ha chiuso l’ottava edizione con oltre 500 presenze. Sabato 29 e domenica 30 agosto una quarantina di espositori provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino e Francia hanno animato Valgrisenche con i loro banchi e le loro opere, mentre oltre 100 persone tra bambini e adulti hanno partecipato ai diversi laboratori creativi proposti.

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatte. Se si considerano le poche risorse umane ed economiche messe in campo, abbiamo fatto quasi un miracolo – commenta Luana Usel di Les Tisserands –. Questo successo ci ripaga del faticoso lavoro di organizzazione della manifestazione, dalla A alla Z. Credo che uno dei migliori risultati, frutto del lavoro fatto negli anni, sia il numero sempre crescente di pubblico che soggiorna in valle e crea indotto per tutte le strutture ricettive ed economiche del territorio, che ci hanno comunicato il tutto esaurito”.

Tra le novità dell’edizione 2026 hanno riscosso particolare apprezzamento la falegnameria didattica per bambini, curata dal Museo dell’artigianato valdostano di tradizione, il nuovo format Quizzone di Marta Ricchiardi, alias Rapazebu, dedicato a quiz e curiosità sul ricamo, e lo Sportello del designercon Dario Tubiana, alias Rosso Cardinale, uno spazio libero di consulenza aperto a chiunque volesse portare un progetto di maglia, un pattern o un dubbio.

Il filo conduttore dell’edizione è stato il 2026 come Anno internazionale dei pascoli e dei pastori, proclamato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema è stato declinato attraverso la proiezione del documentario Civiltà transumanti di Anna Kauber – tornata a Valgrisenche a otto anni dalla sua prima partecipazione al festival – seguita da un dialogo con gli antropologi Lia Zola e Nicola Imoli.

Sul tema è stata anche presentata la mostra fotografica di Mauro Vitale Popoli e terre della lana ancora visitabile fino al 7 settembre nelle sale espositive di Le Quartier.