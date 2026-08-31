Torna Plaisirs de culture, oltre 70 appuntamenti su “Patrimonio a rischio. Rinnovare, resistere, reinventare”

Torna anche quest’anno, per la sua quattordicesima edizione, la rassegna Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste che – spiega l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica – rappresenta l’adesione della Regione alle Giornate Europee del Patrimonio.

La rassegna culturale, con circa 70 iniziative in programma dal 19 al 27 settembre in diverse località della Valle d’Aosta, si sviluppa intorno al tema Patrimonio a rischio. Rinnovare, resistere, reinventare.

“Il Patrimonio – si legge in una nota – non è solo un insieme di oggetti materiali, ma un organismo vivo che definisce l’identità e la cultura di una comunità. Spesso ne percepiamo il reale valore solo quando rischia di perdersi o deteriorarsi; per questo motivo, richiede cura costante, tutela e valorizzazione quotidiana per rimanere vitale e non essere dimenticato”.

L’inaugurazione è prevista ad Aosta venerdì 18 settembre alle 21 in piazza Chanoux con lo spettacolo Echi francescani. Con Opificium vocale diretto da Davide Benetti, Simone Sarzano, Elisa Mammoliti, Alessandro Cocco e Paolo Battuello, che intreccia teatro, musica e immagini per riportare alla memoria la chiesa scomparsa di san Francesco. Questo edificio, insieme al convento adiacente, ha occupato dal XIV al XIX secolo lo spazio dell’attuale piazza e i suoi resti sono ancora presenti nel sottosuolo e nel nome della vicina piazza san Francesco. L’evento vuole valorizzare il ricordo di questa presenza storica, ma anche inserirsi nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 propone un ricco calendario di iniziative che coinvolgono castelli, musei, siti archeologici e luoghi della cultura in tutta la regione, con ingressi gratuiti o a tariffa ridotta.

La sezione visite offre un’occasione per avvicinarsi al Patrimonio regionale attraverso percorsi tematici, aperture straordinarie e itinerari immersivi. Le proposte spaziano dalla storia dell’alpinismo alla tradizione artigiana, dalle architetture rurali ai saperi botanici, restituendo la varietà e la profondità del patrimonio valdostano.

La sezione dedicata agli incontri offre invece momenti di approfondimento culturale che coinvolgono studiosi, ricercatori, restauratori e professionisti del settore. Attraverso presentazioni, dialoghi e testimonianze, il pubblico è invitato a riflettere sul valore della memoria, sulle pratiche di tutela e sulle trasformazioni che interessano il patrimonio materiale e immateriale.

Gli eventi arricchiscono la rassegna con spettacoli, performance, narrazioni e iniziative immersive che animano piazze, castelli e spazi culturali. Attraverso linguaggi artistici diversi, come teatro, musica, proiezioni e installazioni, il Patrimonio viene reinterpretato in chiave contemporanea, trasformandosi in esperienza condivisa e occasione di partecipazione collettiva.

Le attività per famiglie e bambini propongono laboratori creativi, visite animate e percorsi di scoperta che avvicinano i bambini al patrimonio culturale in modo giocoso e coinvolgente. Attraverso il contatto diretto con oggetti, luoghi e storie, le famiglie possono vivere un’esperienza educativa che favorisce la curiosità e la partecipazione.

Venerdì 25 settembre uno spazio apposito è stato riservato a ConneXions, la presentazione dei risultati del percorso partecipativo denominato Cantiere Cultura, promosso dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione, per illustrare le Linee strategiche per le politiche culturali 2027-2036.

Infine, la sezione Plaisirs de Culture a scuola propone iniziative dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Visite guidate, incontri didattici e progetti educativi permettono alle classi di esplorare il Patrimonio regionale come strumento di conoscenza, identità e cittadinanza culturale.

Venerdì 18 settembre

L’anteprima della rassegna è alle 21 in piazza Chanoux ad Aosta con Echi francescani, spettacolo tra teatro, musica e proiezioni dedicato alla scomparsa chiesa di San Francesco.

Sabato 19 settembre

A Gressoney-Saint-Jean visite alla casa museo Floriano Lateltin. Il falegname della regina (alle 9, 10, 11, 15 e 16); a Courmayeur apre la mostra Dissuader. Il volo della colomba (10-13 e 14-19); a Donnas e Champorcher Impara l’arte della tessitura (10 e 14); al Castello di Ussel visite alla mostra di Francesco Corni (alle 10.15, 11.15, 12.15, 15, 16, 17 e 18); a Issogne Le lunette del Castello (13-18); a Champorcher I segreti della Maison de Thomas (14); a Introd visita al castello (14.30); a Pont-Saint-Martin anteprima del restauro del Castello dei Signori (14.30 e 16.30). Dalle 15 appuntamenti anche a Perloz, con l’incontro sui santuari di Piemonte e Valle d’Aosta; Gignod, con il Grenier di Clemencey; Gressoney-La-Trinité, con l’Ecomuseo Walser; Jovençan, con attività sulle piante e gli antichi rimedi; Aosta, con una visita dedicata a Innocenzo Manzetti e due incontri al MegaMuseo; Gressan, alla Maison Gargantua; e Avise, con una passeggiata sul Cammino Balteo. Alle 21, al Planetario di Lignan, Il grande libro del cielo.

Domenica 20 settembre

Tornano le visite a Gressoney-Saint-Jean, Courmayeur, Pont-Saint-Martin, Gressoney-La-Trinité, Châtillon, Introd e Jovençan. Al Mav di Fénis, alle 11 e alle 15, Oggetti e lavorazioni che raccontano un territorio; alle 15 al Jardin des Anciens Remèdes di Jovençan Piante ieri, oggi e domani. Al MegaMuseo di Aosta, alle 18, incontro Dalle divinità celesti alle nuove divinità dell’intelligenza artificiale e, alle 20.30 a Issogne, Tempo di Storia e di storie al Castello di Issogne.

Lunedì 21 settembre

Alle 15.30 a Montjovet visita alle incisioni rupestri di Chenal con Dove le rocce parlano; alle 17 ad Aosta visita al Cimetière du Bourg con Ad memoriam. Alle 20 e alle 21, visita serale al Museo del Tesoro della Cattedrale con Il tesoro della cattedrale si rivela.

Martedì 22 settembre

Al Castello di Issogne, alle 14.30 e 15.30, visita alla Fontana del melograno restaurata; al Teatro Romano di Aosta, alle 16, 17 e 18, Il teatro riscoperto. Alle 17.30 partono Aosta in sella, itinerario nell’anima rurale della città, e la visita Il castello che attraversa il tempo alla Tour de l’Archet di Morgex. Sempre alle 17.30, alla Biblioteca regionale, incontro sui risultati del restauro del Castello di Issogne. Alle 18 visita alla chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles e incontro al MegaMuseo La persistance de ce qui disparaît. A Courmayeur prosegue inoltre la mostra Dissuader.

Mercoledì 23 settembre

Dalle 15 alle 18 a Gressan apre le porte l’Académie Saint-Anselme; alle 15.30 ad Aosta visita all’Archivio storico regionale per i 490 anni del Conseil des Commis; alle 16 a Gressan torna la visita alla Maison Gargantua; alle 16.30 e 17.30 a Issogne focus sulle scoperte emerse dal restauro del castello. Alle 17 ad Aosta sono in programma Una rilettura dei monumenti cittadini e la visita alla mostra Chagall, l’incanto di un’anima visionaria. Alle 17.30, al Chiostro di Sant’Orso, presentazione di Diálogos. Alle 18 al Castello Gamba di Châtillon incontro con gli artisti Marco Nereo Rotelli e Daniela Pellegrini. La giornata si chiude alle 21 al Castello Reale di Sarre con lo spettacolo musicale Effimeri, erranti e vagabondi.

Giovedì 24 settembre

Alle 16 ad Aosta passeggiata archeologica Aosta romana: dentro e fuori, dalla Villa della Consolata al Museo Archeologico Regionale e all’area funeraria fuori Porta Decumana. Alle 16.30 e 17.30 a Issogne tornano le visite alla Fontana del melograno; alle 17 al Museo Archeologico Regionale replica della visita dedicata a Chagall; alle 18 ad Aymavilles nuova visita a Saint-Léger. In programma anche gli incontri legati alla rassegna e alle esposizioni di Plaisirs de culture.

Venerdì 25 settembre

A Gignod proseguono le visite al Grenier di Clemencey (10, 11, 15 e 16); alle 16 ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ConneXions, restituzione del percorso partecipativo Cantiere Cultura; alle 16.30 e 17.30 a Issogne tornano le visite sul restauro del castello. Alle 19 a Châtillon incontro Architettura ad alta quota: evoluzione storica del bivacco e alle 20.30 a Issogne Memorie d’archivio.

Sabato 26 settembre

Giornata particolarmente ricca: tornano le visite alla mostra Dissuader a Courmayeur, al Castello di Ussel, alla Maison de Thomas di Champorcher, al Grenier di Gignod, all’Ecomuseo Walser, alla Maison des Anciens Remèdes, alla Maison Gargantua e alla Sala Manzetti. Ad Aosta, alle 10, replica della rilettura dei monumenti cittadini e, dalle 14 alle 18, visite al Complesso dei Balivi. A Montjovet, alle 10, 11.30, 14 e 15.30, apertura straordinaria del Castello di Saint-Germain; a Gressoney-Saint-Jean, alle 10 e 14.30, visite alla restaurata cappella di san Giuseppe; a Villeneuve, alle 14.30, visita a Châtel-Argent; a Sarre, alle 14.30 e 17, visita al presbiterio restaurato e, dalle 15 alle 17, Tissus d’histoire; ad Avise, dalle 14.30 alle 18, percorso alla Maison de Mosse sulla storia delle comunicazioni.

Domenica 27 settembre

Ultima giornata con le visite alla mostra Dissuader a Courmayeur, al Castello di Ussel, all’Ecomuseo Walser, al Castello di Introd, alla Maison des Anciens Remèdes e al Jardin des Anciens Remèdes. Ad Avise, dalle 14.30 alle 18, torna l’appuntamento alla Maison de Mosse; a Sarre, dalle 15 alle 17, prosegue Tissus d’histoire. A Montjovet, alle 9 e alle 11, visite alla centrale con Il cuore idroelettrico di Montjovet.

Il programma di Plaisirs de culture 2026 prevede inoltre attività specifiche per bambini e famiglie il 19, 20, 23, 26 e 27 settembre, oltre alle aperture gratuite o a tariffa ridotta di castelli, siti archeologici, musei e mostre durante la rassegna. Tra i siti coinvolti, i castelli di Aymavilles, Fénis, Issogne, Sarre, Gressoney-Saint-Jean, Verrès e Sarriod de La Tour, il Castello Gamba, il Teatro Romano, il Criptoportico, il Museo Archeologico Regionale, il MegaMuseo e il ponte-acquedotto di Pont-d’Aël.

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