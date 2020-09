Autisti, educatori e pizzaioli: le offerte di lavoro del settore privato in Valle d’Aosta

Aosta - Le offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta provenienti dai centri per l'impiego e da una cooperativa.

Restaurant Le Dahu in svizzera

1 lavapiatti

conoscenze: lingue:italiano grado ottimo (min: livello avanzato) francese grado scolastico (min: livello pre-intermedio) inglese grado scolastico (min: livello pre-intermedio) contratto: tempo determinato dal 01/12/2020 al 30/04/2021 orario: tempo pieno dalle 8,15 alle 16,30si offre vitto e alloggio caratteristiche del candidato: il/la candidato ideale possiede esperienza almeno di 1 anno/stagione, madrelingua italiana, conoscenza lingue francese ed inglese liv a1

per candidarsi: inviare curriculum a:contact@ledahu.ch fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 28/09/2020

Restaurant le dahu di Verbier

1 cuoco pizzaiolo

conoscenze: lingue:italiano grado ottimo (min: livello avanzato) francese grado scolastico (min: livello pre-intermedio) inglese grado scolastico (min: livello pre-intermedio)

contratto: tempo determinato dal 01/12/2020 al 30/04/2021 orario: tempo pieno dalle 8,15 alle 16,30si offre vitto e alloggio caratteristiche del candidato: il/la candidato ideale possiede esperienza almeno di 1 anno/stagione, madrelingua italiana, conoscenza lingue francese ed inglese liv a1

per candidarsi: inviare curriculum a:contact@ledahu.ch fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 28/09/2020

Ristorfoods holding s.r.l. Pollein

1 autista

conoscenze: si richiede conoscenza base della lingua francese contratto: tempo determinato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: e’ richiesto il possesso delle patenti “d”, “e” e “c.q.c.” ed esperienza lavorativa nella mansione. si richiede la disponibilita’ a viaggi internazionali e a possibili trasferte

per candidarsi: inviare curriculum vitae a: g.calienno@ristorfoods.com oppure telefonare al n∞ 0165 32379 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 29/09/2020

Corriere Gianotti autotrasporti snc Pont-Saint-Martin

2 autista di mezzi pesanti per trasporto merci

conoscenze: possesso di patente c e/o e e cqc contratto: tempo determinato – ccnl logistica e magazzino orario: tempo pieno – il trasporto merci impegna sopratutto in viaggi giornalieri con rientro in sede. caratteristiche del candidato: il contesto di lavoro richiede 2 autisti con esperienza consolidata nel trasporto merci con guida di camion e/o autoarticolati, domiciliati in bassa valle d’aosta o alto canavese.

per candidarsi: le persone interessate in possesso dei requisiti, possono inviare il curriculum vitae a:info@gianottitrasporti.it o telefonare al numero: 3476884646 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 28/09/2020

La Cooperativa La Svolta

educatori

titoli: laurea in scienza dell’educazione, laurea in scienze e tecniche psicologiche , laurea in servizio sociale, laurea in sociologia.

Il lavoro si svolge su turni, il contratto semestrale è di 38 ore settimanali con possibilità di rinnovo.

Inviare curriculum a lasvolta@tiscali.it