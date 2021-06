Camerieri, addetti al banco, operai: le offerte di lavoro del privato in Valle d’Aosta

Aosta - Le offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta diffuse dai Centri per l'impiego della Valle d'Aosta il 16 giugno 2021.

Famiglia privata Gressan

1 badante

contratto: lavoro dipendente td orario: tempo pieno h 24 caratteristiche del candidato: esperienza, automunito preferibile

per candidarsi: contattare famiglia al n 3384874684 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 14/06/2021

Terme di Pré-Saint – Didier

1 responsabile di sala

contratto: tempo determinato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve essere automunito e possedere almeno due anni di esperienza nella ristorazione. possiede capacita’ di lavorare in team e problem solving nonche’ attitudine al coordinamento del servizio (sala e buffet) e delle relative risorse umane.

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono inviare una mail a: giada.dilallo@termedipre.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 15/06/2021

Terme di Pré-Saint – Didier

1 addetto/a al ricevimento

contratto: tempo determinato orario: tempo pieno – disponibilita’ a lavorare su turni caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve essere automunito, possedere una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. deve inoltre avere una buona attitudine all’accoglienza e al contatto con il pubblico e capacita’ di lavorare in team.

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono inviare una mail a: giada.dilallo@termedipre.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 15/06/2021

Terme di Pré-Saint – Didier

1 cameriere/a di sala

contratto: tempo determinato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale deve essere automunito e possedere una buona propensione alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team. sara’ considerato requisito preferenziale l’aver maturato esperienza nel ruolo.

Per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono inviare una mail a: giada.dilallo@termedipre.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di aosta data pubblicazione: 15/06/2021

Azienda di commercio su aree pubbliche (mercati) Aosta

2 commesso di banco

contratto: tempo determinato dal 20/06 al 31/08. si offre vitto orario: dalle 8.00 alle 14.00 caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale possiede preferibilmente esperienza nella mansione, una conoscenza base della lingua francese ed e’ automunito

per candidarsi: le persone interessate ed in possesso dei requisiti possono contattare il n. 3482260238 o inviare una mail a pdgdelio@virgilio.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego diAosta data pubblicazione: 15/06/2021

Bar ristorante La Grolla Courmayeur

2 camerieri/e di sala

contratto: apprendistato dal 01/07/21 al 31/08/21 orario: tempo pieno – si offre vitto e alloggio caratteristiche del candidato: non specificate

per candidarsi: contattare il titolare al n∞ 3384265695o inviare cv a: ristorantelagrolla@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 15/06/2021

Ristorante Bar “lo vierdza” Torgnon

1 cameriere di sala/bar

contratto: tempo determinato luglio ed agosto – contratto di apprendistato orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.30 caratteristiche del candidato: preferibile esperienza nella mansione – automunito/a

per candidarsi: le persone interessate possono telefonare al n.349 340 4632 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 10/06/2021

Ristorante Bar “lo vierdza” Torgnon

3 aiuto cucina – lavapiatti

contratto: tempo determinato stagione estiva – luglio ed agosto orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.30 – caratteristiche del candidato: preferibile esperienza nella mansione – automunito/a per candidarsi: le persone interessate possono telefonare al n.349 340 4632 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 10/06/2021

Residence Bellevue Antey-Saint-Andre’

1 addetto/a alle pulizie di appartamenti

contratto: tempo determinato luglio ed agosto – contratto a chiamata per il sabato e la domenica e altre 2 giorni alla settimana orario: part time al mattino caratteristiche del candidato: preferibile esperienza nella mansione. automunito/a

per candidarsi: le persone interessate possono telefonare al 3495456333 o inviare il c.v. a info@residencebellevue.net fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 14/06/2021

Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. onlus Verrès

1 operatore sociosanitario

conoscenze: e’ richiesto il possesso della qualifica di Oss

contratto: tempo determinato dall’immediato per sostituzione personale assente orario: part-time caratteristiche del candidato: il/la candidato/a dovra’ svolgere la mansione di operatore sociosanitario presso la casa della divina provvidenza di chatillon

per candidarsi: le persone interessate, in possesso dei requisiti, possono inviare il proprio curriculum vitae a: chatillon@coopquadrifoglio.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 11/06/2021

Navoni Luigi Torgnon

1 operaio addetto alla manutenzione aree verdi

conoscenze: utilizzo del decespugliatore e automunito numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato dall’immediato fino al termine della stagione estiva orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: si ricerca con urgenza un operaio manutentore aree verdi, preferibilemente con esperienza

per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum a: luigi.navoni@alice.ito telefonare al numero 3489309034 dalle ore 12 alle ore 13:30 e dalle ore 18 alle ore 21 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 15/06/2021

Carthe di Carrozza f. e Thedy Luisa e c snc – Hotel Anderbatt Gressoney-La-Trinité

1 cameriere/a di sala

conoscenze: lingua italiana, francese ed inglese

contratto: tempo determinato per la stagione estiva dal 24 giugno 2021 al 12 settembre 2021 orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la risorsa individuata si occuperà del servizio e della gestione della sala – il/la candidato/a ideale ha esperienza nella mansione ed e’ una persona dinamica

per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum a: info@anderbatt.ito telefonare al numero: 0125366600 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 14/06/2021