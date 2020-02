Capitali rientrati dall’estero: restano, per ora, allo Stato i 7,5 mln dei valdostani

I 7 milioni e mezzo di capitali fatti rientrare dall’estero dai contribuenti valdostani spettano allo Stato e non alla Regione. A dirlo, il 30 gennaio scorso, è il Tribunale di Roma, secondo cui Piazza Deffeyes avrebbe rinunciato “agli effetti positivi derivanti da eventuali future pronunce di accoglimento dei ricorsi”, siglando nel luglio 2015 un accordo con lo Stato.

La vicenda inizia nel 2014 quando Roma introduce una procedura di “collaborazione volontaria” che consente ai contribuenti, autodenunciandosi in relazione a violazioni tributarie, di fruire di condizioni agevolative, sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo amministrativo, nel caso di autodenuncia e di versamento delle imposte originariamente sottratte al fisco.

Tasse (imposte sui redditi, Irap, Iva ecc) evase a danno della Regione, che per questo si appella alla Corte Costituzionale affinché i soldi dei valdostani non finiscano nell’apposito capitolo di bilancio istituito dallo Stato.

Il gettito non riconosciuto alla Regione viene stimato in un importo di poco inferiore a euro 1 milione per l’anno 2015 e a euro 7 milioni per l’anno 2016.

Nel 2016 la Consulta dà ragione a Piazza Deffeyes “ritenendo non rispettosa dell’autonomia finanziaria regionale la circostanza che questo gettito sia sottratto alla Regione e attribuito allo Stato, ancorché riferito a imposte originariamente dovute alla Valle d’Aosta”. Nonostante l’esito favorevole, lo Stato non riconosce alla Regione il gettito giustificando la mancata applicazione della sentenza con l’Accordo sottoscritto fra l’Amministrazione regione e il Ministro dell’economia e delle finanze nel luglio 2015.

Oltre a definire i rapporti finanziari (patto di stabilità e contributi al risanamento pubblico), l’intesa faceva riferimento ai contenziosi pendenti, impegnando la Regione a rinunciare agli effetti positivi di eventuali future pronunce di accoglimento da parte della Corte costituzionale.

Secondo Piazza Deffeyes però la lite sui capitali esteri non figurava fra i contenziosi oggetto di accordo. Da qui la decisione di rivolgersi al Tribunale di Roma per vedersi restituire dallo Stato i 7,5 milioni di euro e ora, dopo il mancato accoglimento, di appellarsi alla decisione dei giudici capitolini.