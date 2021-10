Cervinia riparte, la stagione invernale comincia con un migliaio di sciatori

Cervinia riparte. Con tutto il carico di attesa del caso, dopo un anno con gli impianti di risalita chiusi, o meglio, a disposizione dei soli agonisti.

La prima ad aprire e l’ultima a chiudere, Cervinia è l’“apripista” – è il caso di dirlo – della stagione invernale 2021/22, e che ha acceso i motori oggi, venerdì 16 ottobre. La prima, anche, ad applicare il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita.

“La stagione è iniziata bene, nonostante l’organizzazione importante da mettere in atto per adeguarci alle normative e ai controlli. Ma è andato tutto molto bene – spiega il Presidente della Cervino SpA Herbert Tovagliari -. Sono assolutamente soddisfatto anche per i numeri, che erano quelli che ci aspettavamo. Abbiamo avuto circa un migliaio di persone. Un buon risultato, tenendo conto che abbiamo aperto solo la parte del ghiaccio”.

Tutto tranquillo anche sul fronte Green pass: “Non abbiamo avuto nessun problema di ordine pubblico – prosegue Tovagliari -. Credo che ormai ci sia la consapevolezza che le regole vadano rispettate per poter fare la propria attività. L’unico dubbio è per il fatto che ci siamo adeguati per impostare i controlli manuali con l’operatore ed il telefonino. Ora che il tempo è clemente e le temperature ancora decenti è più facile, ma da qui a qualche settimana sarà diverso”.

In attesa di un segnale da Roma: “Appena saranno possibili e legittimi i controlli automatizzati li metteremo in atto, ma ad oggi regole ci impongono di fare così – spiega ancora il Presidente della Cervino SpA -. Sicuramente aspettiamo un intervento da chi deve stabilire le regole per poter migliorare un po’ questa situazione, perché non è facile organizzarsi. Intanto noi l’abbiamo fatto, ed è fattibile. Preferisco aprire e lavorare con qualche difficoltà in più che non rischiare nuovi contingentamenti”.