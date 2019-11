Chiamate pubbliche: 5 posti da operatore giudiziario, 9 da coadiutore amministrativo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari – AOSTA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 22/2010, r.r. 1/2013 (enti comparto R.A.V.A.) – L. 56/87 (enti no comparto R.A.V.A.) – D.G.R. n. 2148 del 31.7.2009 e D.G.R. N. 1317 del 14.05.2010

POSTI DISPONIBILI: 5 OPERATORI GIUDIZIARI

area II – posizione F1 di cui 1 posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonchè dei volontari in servizio permanenteN.B.: sarà assegnato un punteggio aggiuntivo (ai sensi dell’art. 5 dell’avviso) ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 50, comma 1-quater e 1-quinques del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (aver svolto un periodo di tirocinio c/o Corte di Appello o Tribunale Ordinario).

Non è richiesto il possesso della qualifica; le mansioni dell’operatore giudiziario sono descritte nell’allegato A.

REQUISITI:diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). I candidati inoltre devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta ufficiale (8 ottobre 2019) nonché alla data di assunzione in servizio, i requisiti elencati nell’allegato B.

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROVE DA SOSTENERE: PROVE DI SELEZIONE: accertamento di conoscenza della lingua francese consistente in un colloquio elementare (la prova si svolgerà presso i locali del Tribunale di Aosta). N.B. sono esonerati dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua francese soltanto coloro hanno conseguito il diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università in una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione; accertamento di conoscenza della lingua italiana per i cittadini non italiani (la prova si svolgerà presso la Corte di Appello di Torino); prova pratica di idoneità: avrà ad oggetto la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di video scrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete internet)

La prova si svolgerà presso i locali della Corte di Appello di Torino.

CENTRO PER L’IMPIEGO: Aosta

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA POLLEIN – Struttura aeroporto e ferrovie

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 22/2010, r.r. 1/2013 (enti comparto R.A.V.A.) – L. 56/87 (enti no comparto R.A.V.A.) – D.G.R. n. 2148 del 31.7.2009 e D.G.R. N. 1317 del 14.05.2010

POSTI DISPONIBILI: 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT D – posizione D

REQUISITI:lauree quinquennali in ingegneria, in subordine, lauree triennali in ingegneria

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: 9 mesi da dicembre 2019 – 36 ore settimanali

PROVE DA SOSTENERE: PROVE DI SELEZIONE:francese scritto e orale. Le suddette prove si svolgeranno a partire dal 29 novembre 2019 presso la struttura

Gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta

CENTRO PER L’IMPIEGO: Aosta

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA QUART – struttura sistemazioni montane

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 22/2010, r.r. 1/2013 (enti comparto R.A.V.A.) – L. 56/87 (enti no comparto R.A.V.A.) – D.G.R. n. 2148 del 31.7.2009 e D.G.R. N. 1317 del 14.05.2010

POSTI DISPONIBILI: 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D – Posizione D

REQUISITI:Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35), laurea specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S).Per quanto attiene i possessori di lauree vecchio ordinamento fare riferimento a quanto disposto dall’art. 2 del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”.

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: Da dicembre 2019 fino al rientro della titolare del posto e, comunque, non oltre i tre anni di assunzione 36 ore settimanali

PROVE DA SOSTENERE: PROVE DI SELEZIONE:francese scritto e orale Le suddette prove si svolgeranno a partire dal 29 novembre 2019 presso la struttura gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta.

CENTRO PER L’IMPIEGO: Aosta

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 22/2010, r.r. 1/2013 (enti comparto R.A.V.A.) – L. 56/87 (enti no comparto R.A.V.A.) – D.G.R. n. 2148 del 31.7.2009 e D.G.R. N. 1317 del 14.05.2010

POSTI DISPONIBILI: 9 coadiutori amministrativi CAT. B – posizione B2

REQUISITI: diploma di istruzione secondaria di primo grado; possesso della qualifica di coadiutore (impiegato) le cui mansioni saranno relative alla conoscenza dei programmi applicativi Microsoft Word ed Excel installati su sistema operativo Windows

La qualifica viene riconosciuta a tutti i candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di almeno 3 anni e a tutti i candidati che abbiano svolto almeno 3 mesi di lavoro con una qualifica impiegatizia

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: 1 posto presso struttura dirigenziale sanzioni amministrative;1 posto presso struttura dirigenziale finanze e tributi – ufficio entrate;1 posto presso dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate – ufficio controllo progetti comunitari e monitoraggio finanziario;1 posto presso struttura dirigenziale personale scolastico;1 posto presso struttura dirigenziale attività produttive e cooperazione;1 posto presso struttura dirigenziale attività artigianali e di tradizione – ufficio artigianato di tradizione;La durata, per questi 6 posti, è da dicembre 2019 fino al rientro dei titolari e, comunque, non oltre i tre anni di assunzione – 36 ore settimanali; 3 posti presso le istituzioni scolastiche:Emile Lexert Eugenia Martinet Liceo classico, artistico e musicale. La durata, per questi 3 posti, è di 9 mesi – 36 ore settimanali

PROVE DA SOSTENERE: PROVE DI SELEZIONE:francese scritto e orale

Le suddette prove si svolgeranno a partire dal 29 novembre 2019 presso la struttura gestione del personale e concorsi – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta.

CENTRO PER L’IMPIEGO: Aosta

UNITE’ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN cucina centralizzata di Gignod

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L.R. 22/2010, r.r. 1/2013 (enti comparto R.A.V.A.) – L. 56/87 (enti no comparto R.A.V.A.) – D.G.R. n. 2148 del 31.7.2009 e D.G.R. N. 1317 del 14.05.2010

POSTI DISPONIBILI: 1 CUOCO CAT. B – posizione B2

REQUISITI: diploma di istruzione secondaria di primo grado; qualifica di CUOCO; possesso dell’attestato di formazione per personale addetto al settore alimentare, ai sensi della DGR N. 4197 del 22/11/2004, di 8 ore, ed eventualmente aggiornamento di 2 ore in corso di validità; possesso della patente di guida CAT. “B”;idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento. Tale idoneità verrà accertata dal medico competente con visita medica preassuntiva.

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: dal 09 dicembre al 31/03/2020 – orario di 36 ore settimanali con turni di lavoro distribuiti dal lunedì alla domenicaL’assunzione sarà subordinata al non superamento dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi, presso l’ente richiedente

PROVE DA SOSTENERE: PROVE DI SELEZIONE:francese scritto e orale

CENTRO PER

L’IMPIEGO: Aosta

UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN Microcomunità per anziani di Pontey e Valtournenche; Centri per anziani di Chambave, Chatillon e Saint-Vincent.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 68/99, D.G.R. n. 1203 in data 20.05.2011, Regolamento regionale n. 6/96

POSTI DISPONIBILI: 1 REQUISITI GENERALI: 1. essere iscritti agli elenchi del collocamento mirato tenuti dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati in qualità di disabili (N.B.: non possono partecipare i disabili che presentino una patologia di tipo intellettivo o psichico o mentale) 2. essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi 3. essere in possesso della patente di guida di tipo B

FIGURA PROFESSIONALE: Addetto/a ai servizi ausiliari – categoria A, posizione A – non è richiesta qualifica specifica

TITOLO DI STUDIO: Possesso della patente di guida di tipo B e disponibilità alla guida di un mezzo dell’Ente.

PERIODO E ORARIO DI LAVORO: Tempo determinato della durata di 7 mesi.

PROVE DA SOSTENERE: Sono previste le seguenti prove di selezione:- prove orali di accertamento della conoscenza della lingua francese (COMPRENSIONE ORALE e PRODUZIONE ORALE), come

previsto dalla DGR. n. 4660/2001 e 1501/2002.

CENTRO PER L’IMPIEGO: Verres

