Chiamate pubbliche per geometri, coadiutori e assistente amministrativo e aiuto cuoco

Casa di riposo J.B. Festaz

1 Oss o, in subordine, assistente domiciliare, cat B,

pos B2S

possesso dell’attestato di qualifica OSS, o in subordine, possesso della qualifica di assistente domiciliare, conseguita con 3 mesi di esperienza nella mansione; diploma di istruzione di primo grado (licenza media)

dal 01/07/2021 al 30/09/2021- tempo pieno su turni (mattino, pomeriggio, festivi, notte e reperibilità)

Prove da sostenere: francese scritto e orale

Il candidato che intende aderire alla chiamata pubblica deve compilare e inviare il modulo on-line collegandosi all’applicativo SOL (Servizi Online Lavoro) nella seguente fascia temporale: dalle ore 9:00 del giorno giovedì 17/06/2021 alle ore 13:00 del giorno mercoledì 23/06/2021. L’Ente potrà chiedere il riutilizzo della graduatoria nei 6 mesi dalla pubblicazione della stessa per coprire posti della medesima qualifica, categoria, posizione ed impegno orario. La sede di lavoro è compresa nel territorio dell’Ente richiedente.

Centro per l’impiego di Aosta

Comune di Aosta

2 istruttori tecnici geometri cat C, pos. C2 diploma di geometra

n. 1 posto dalla sottoscrizione del contratto sino al rientro in servizio della titolare eventualmente prorogabile, comunque non oltre il 26/05/2022;n- 1 posto dalla sottoscrizione del contratto sino al rientro in servizio della titolare eventualmente prorogabile, comunque non oltre il 12/06/2022.

prove da sostenere: francese scritto e orale

Centro per l’impiego di Aosta

Comune di Aosta

1 coadiutore amministrativo (impiegato con mansioni esecutive) – cat. B, pos. B2

diploma di istruzione di primo grado (licenza media). E’ richiesta la conoscenza dell’uso del computer

Dalla data di sottoscrizione del contratto sino al rientro in servizio della titolare, eventualmente prorogabile e comunque non oltre il 16 aprile 2022- tempo pieno (36 ore sett.) distribuito su 5 giorni lavorativi

Prove da sostenere:francese scritto e orale

Centro per l’impiego Aosta

Regione Motorizzazione civile – Ufficio bus e centri di revisione

1 assistente amministrativo – contabile, cat. C, pos. C2

diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università

da luglio/agosto 2021 per 9 mesi- tempo pieno (36 ore sett.)

francese scritto e orale. La prova di accertamento linguistico si svolgerà dopo il 15° giorno successivo alla pubblicazione, presso la S.O. gestione del personale e concorsi- P.zza Deffeyes 1- Aosta

Centro per l’impiego Aosta

Unité Communes valdotaines Mont Rose strutture residenziali per anziani e inabili di Hone e Creux – Porté di Perloz

1 operatore socio sanitario cat. B pos. B2S -richiesto il possesso qualifica

licenza media – richiesto il possesso della patente di guida “B” – E’ indispensabile il possesso della qualifica di operatore socio sanitario – Requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro: 1) referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 72 ore dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro 2) vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2, ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.L. 01.04.2021, n. 44 o, in subordine dichiarazione di disponibilità a sottoporsi a vaccinazione alla prima data utile

dalla prima data utile fino al 1.10.2021, eventualmente prorogabile per pari periodo o inferiore, ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera a) e comma 9 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010 vigente. Orario: 36 ore settimanali distribuite su tre turni giornalieri, in orario diurno, notturno e festivo – l’orario è ridotto a 35 ore medie settimanali qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 10.12.2010 – orario territorio: 36 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato

Prove da sostenere: Francese scritto e orale – la prova si svolgerà a partire dal 25.6.2021 presso la sede dell’Unité des communes valdotaines Mont Rose – L’ingresso del candidato all’area concorsuale sarà consentito soltanto con l’autodichiarazione e nel rispetto delle misure di prevenzione di contenimento del contagio del virus COVID-19 (art. 1 comma 10 del DPCM 14 gennaio 2021).

Centro per l’impiego di Verrès

Unité des communes Grand- Paradis- Villeneuve

n. 1 aiuto cuoco, cat. B, pos. B1

diploma di istruzione di primo grado; qualifica di Aiuto cuoco/cuoco; possesso dell’attestato di formazione igiene e sicurezza degli alimenti

dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021- tempo pieno

francese orale, prova di idoneità consistente nella preparazione degli alimenti e igiene delle superfici

Centro per l’impiego Aosta

Università della Valle d’Aosta

1 Coadiutore amministrativo. E’ richiesta la conoscenza dell’uso del PC ed in particolare dei programmi Microsoft Word ed Excel. Il possesso di tale requisito sarà verificato tramite lo svolgimento di apposita prova pratica

essere iscritti agli elenchi del collocamento mirato tenuti dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati in qualità di disabili (N.B.: non possono partecipare i disabili che presentino una patologia di tipo intellettivo o psichico o mentale); 2. essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi; 3. conoscere l’uso del PC (programmi Microsoft Word ed Excel – sistema operativo Windows).

Tempo indeterminato.

Sono previste le seguenti prove di selezione a cui saranno sottoposti i candidati avviati in qualità di Titolare e di Riserva:- esame preliminare di accertamento scritto e orale della conoscenza della lingua francese come disciplinato dall’art. 16 del Regolamento regionale n. 1/2013, secondo le modalità previste con Deliberazioni della Giunta Regionale della Valle d’Aosta; – prova pratica consistente nella predisposizione di n. 2 documenti, in lingua italiana, da effettuarsi mediante l’utilizzo dei programmi applicativi Microsoft Word e Microsoft Excel, installati sul sistema operativo Windows;- prova orale vertente sullo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Valleé d’Aoste.

Centro per l’impiego di Aosta

