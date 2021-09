Comuni e Unités: corso-concorso per funzionari amministrativi

L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin ha indetto una procedura selettiva unica mediante corso-concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari amministrativi (cat.D amministrativo-contabile e amministrativo) e nei profili assimilati, nell’ambito dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e degli enti convenzionati.

Si tratta di sei posti da funzionario amministrativi e un posto da contabile-amministrativo (1 posti Cat. D) presso l’Unité nonché a favore degli enti convenzionati: Comune di Aosta; Unité des communes valdôtaine Mont Emilius e rispettivi Comuni; Unité des communes valdôtaine Valdigne Mont-Blanc e rispettivi Comuni; Unité des communes valdôtaine Mont Cervin e rispettivi Comuni – BIM.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso della laurea magistrale e/o specialistica (o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Economia e Commercio o diplomi di laurea equipollenti. Laurea triennale o di primo livello in L-14 Scienze dei Servizi Giuridici o L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali o L-18 Scienza dell’Economia e della Gestione Aziendale o L-16 Scienza dell’Amministrazione e dell’Organizzazione o L-33 (Scienze Economiche) o L14 (Scienze Giuridiche).

La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro le ore 12 di giovedì 21 ottobre 2021. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://vda.concorsismart.it.