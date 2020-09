Corso per manutentori dell’industria, fino al 15 settembre le iscrizioni alla seconda selezione

Aosta - La partecipazione è riservata ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma o di una qualifica di III livello EQF coerente con i profili professionali previsti (meccanico, elettrico o elettronico) e a chi – pur in assenza di un titolo di studio – abbia maturato un’esperienza lavorativa nel settore, di almeno 5 anni

Sono aperte sino al 15 settembre prossimo le iscrizioni alla seconda selezione per la partecipazione al corso per Manutentori dell’industria 4.0 che prenderà il via con i primi incontri di messa a livello dal 21 settembre e con le lezioni teorico-pratiche presso la Cogne Industrial School dal 19 ottobre.

I posti disponibili sono ancora due oltre alle possibili riserve, visto che con la prima prova sono stati selezionati 12 candidati su 14 previsti.

La partecipazione è riservata ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati, in possesso di un diploma o di una qualifica di III livello EQF coerente con i profili professionali previsti (meccanico, elettrico o elettronico) e a chi – pur in assenza di un titolo di studio – abbia maturato un’esperienza lavorativa nel settore, di almeno 5 anni.

I candidati selezionati avranno l’occasione unica di seguire un percorso di specializzazione in manutenzione industriale direttamente presso la Cogne Acciai Speciali e ricevere un compenso fino a 750 euro al mese, costituito dall’indennità di frequenza e da una borsa di studio di merito, assegnata dalla CAS.

Con 2.000 ore in 20 mesi, distribuite tra aula, laboratorio e stage in azienda, il percorso pratico e concreto porterà al conseguimento di una qualifica di IV livello EQF in Tecnico delle manutenzioni elettriche o meccaniche, in grado di aprire le porte di un mercato alla costante ricerca di figure professionali specializzate, preparate per rispondere alle sfide dell’industria moderna e con sicure opportunità occupazionali.

Negli ultimi due anni e mezzo in Cogne Acciai Speciali sono stati assunti 25 manutentori per le aree meccanica, elettrica ed elettronica.

Promosso dall’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, il percorso formativo sarà realizzato da Cnos-Fap Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, in stretto partenariato con Confindustria Valle d’Aosta, la Carpenteria Aosta e la Cogne Acciai Speciali.

Per informazioni e iscrizioni: CNOSFAP Valle d’Aosta – tel. 0166.563826 – mail: segreteria@cnosfapvda.it – www.cnosfapvda.it Cogne Acciai Speciali https://www.cogne.com/cogne-industrial-school/