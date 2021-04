Filiera della somministrazione e terziario tornano a manifestare in piazza

Aosta - La nuova protesta è prevista per giovedì 29 aprile alle 10 in Piazza Deffeyes, sotto il Palazzo Regionale.

Dopo la manifestazione dello scorso venerdì 23 aprile, la filiera della somministrazione ed il comparto terziario tornano a manifestare il loro dissenso ed a chiedere di poter tornare a lavorare in sicurezza. La nuova protesta è prevista per giovedì 29 aprile alle 10 in Piazza Deffeyes, sotto il Palazzo Regionale.

“Sono otto mesi che le nostre cucine sono chiuse, le sale da pranzo prendono polvere, i piatti in dispensa, il fitness in palestra vietato, gli sci inutilizzati, i computer dei rappresentanti spenti, i quintali di merce scaduta nelle dispense e nelle aziende, acquistate per via delle continue promesse di aperture sempre rinviate”, scrivono i promotori della manifestazione. “Quindi portiamo tutto a voi simbolicamente per farvi sentire ancora una volta la nostra assidua e continua presenza”.

Le richieste della filiera della somministrazione sono precise: “vogliamo lavorare liberamente senza lo spauracchio dell’arcobaleno, riempire subito i nostri tavoli, visto che i protocolli ci garantiscono la sicurezza, vogliamo supporti economici per ripartire, contributi per adeguarci nuovamente alle normative. Vogliamo che paghiate voi i nostri costi fissi”.