FlixBus, aumentano i collegamenti diretti dalla Valle d’Aosta

A partire da oggi, FlixBus potenzia i collegamenti in Valle d’Aosta, portando a 23 il numero delle città collegate in sei Paesi europei.

Alle tratte attive fra Aosta e Courmayeur e vari centri in Italia e all’estero, quali Milano, Bologna, Verona, Chamonix e Ginevra, si aggiungono da oggi, nuovi collegamenti con Venezia e Mestre, mentre da sabato 29 maggio partiranno le connessioni con Torino e Genova. Da lunedì 14 giugno, infine, si potrà raggiungere senza cambi anche Rimini sia da Aosta che da Courmayeur. Completano il quadro i collegamenti operativi tra la regione e Novara e Santhià, in Piemonte, e Parma, in Emilia.

Vengono anche potenziati i collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio, già connesso con Aosta e Courmayeur.

Sul fronte dei collegamenti internazionali, Aosta e Courmayeur saranno collegate, da oggi, con Parigi, Digione e Auxerre, e vedranno potenziata la frequenza sulle rotte per Chamonix, mentre da sabato saranno operative le tratte che connetteranno Aosta con Berna e Basilea in Svizzera, dove aumenteranno anche i collegamenti giornalieri con Ginevra. Dal capoluogo si potranno raggiungere inoltre Strasbrugo in Francia, Saarbrücken in Germania, il Lussemburgo e Bruxelles in Belgio.

“Continueremo a fare tutto il possibile per supportare attivamente il rilancio del turismo in Italia. In particolare, crediamo che la ripartenza non possa prescindere da due fattori: intermodalità fra i mezzi di trasporto, in un’ottica di sostenibilità, e sicurezza. Anche in futuro, saranno questi i valori che guideranno il nostro operato, uniti alla visione globale che da sempre ci accompagna e che, insieme alle aziende partner del territorio, ci ha permesso di creare la rete di collegamenti in autobus più estesa al mondo”, afferma in una nota Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.