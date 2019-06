Le offerte di lavoro del settore privato in Valle d’Aosta

Caseificio valdostano srl Pollein

2 impiegato/a amministrativo/a contabile

contratto: tempo determinato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: diploma di ragioneria o laurea in ambito economico. e’ richiesta precedente esperienza nella mansione in relazione a tenuta di contabilita’ ordinaria, prima nota, tesoreria, liquidazioni iva, supporto a predisposizione bilancio societario. si richiedono conoscenze in ambito fiscale e civilistico in connessione con le registrazioni contabili. e’ considerata preferenziale la conoscenza del software di contabilita’ navision. si richiede conoscenza del pacchetto ms-office, capacita’ di gestione della posta elettronica, conoscenza lingua francese.

per candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae a: finanze@caseificiovda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 31/05/2019

Caseificio valdostano srl Pollein

1 tecnico informatico

contratto: tempo determinato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: e’ richiesto diploma quinquennale preferibilmente in ambito informatico. si richiede precedente esperienza lavorativa nella mansione, rispetto a: tecnologia hardware elaboratori server, pc e componenti, periferiche e apparati rete, gestione e interrogazione base dati sql, strumenti analisi dati tipo microsoft power bi e erp, conoscenza pacchetto office e lingue inglese e francese livello base.

per candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae a: commerciale3@caseificiovda.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 31/05/2019

Azienda privata Courmayeur

1 elettricista contratto: contratto a tempo indeterminato orario: non specificato caratteristiche del candidato: consolidata esperienza nella mansione automunito

Per candidarsi: contattare il n. 340 3657431 o inviare il curriculum tramite e-mail tfimpianti80@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 04/06/2019

Ristorante Le Vieux Pommier Courmayeur

1 cameriere/a di sala ccontratto: stagione estivasi offrono vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: non specificate

per candidarsi: contattare il n. 0165 842281 o inviare il curriculum tramite e-mail a: info@levieuxpommier.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 04/06/2019

Ristorante La Salle

1 lavapiatti

contratto: stagione estiva si offrono vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: non specificate

Per candidarsi: contattare il n. 339 7503581 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 04/06/2019

Ristorante Nordkapp Gressoney-Saint-Jean

1 cameriere/a di sala

contratto: stagionale dal 22/06/19 al 15/09/19 – si offre vitto e alloggio orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: preferibile esperienza nella mansione – eta’ tra 18 – 35 anni

per candidarsi: le persone interessate possono telefonare al numero: cell 3425089629o inviare il curriculum vitae a ristorantenordkapp@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 30/05/2019

Hotel des roses Antey-Saint-Andre’

1 tuttofare cucina conoscenze: patentino haccp contratto: stagione estiva orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: preferibile esperienza nella mansione, automunito/a

per candidarsi: le persone interessate possono possono telefonare al n. 0166 543527 o inviare cv a: info@hoteldesroses.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 03/06/2019