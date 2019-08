Regione, ricostituito il Consiglio per le Politiche del Lavoro

È stato ricostituito, con decreto del Presidente della Regione del 26 agosto scorso, il Consiglio per le politiche del lavoro, che si propone come la sede principale di concertazione e di indirizzo sui temi del lavoro e della formazione professionale e già nell’autunno esaminare ed esprimersi sulle attività propedeutiche e sui progetti avviati in questi mesi materia di lavoro.

Tra le priorità del nuovo Consiglio, organo che mancava da tempo, ci sarà il nuovo Piano di politiche del lavoro che è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione regionale.

Il nuovo organo, con una composizione modificata rispetto al passato, comprende rappresentanti delle parti sociali e datoriali, degli enti locali, dell’istruzione, del terzo settore, oltre a un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili e tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza.

Prima convocazione già in vista, dal momento che la volontà regionale è che il “rinato” Consiglio si riunisca già a fine settembre.

“Con la ricostituzione del Consiglio politiche del lavoro – l’Assessore Luigi Bertschy –, la Regione torna ad avere un tavolo di confronto che inizierà a brevissimo a essere operativo. In questi mesi abbiamo prodotto un notevole sforzo per coinvolgere i tanti e importanti attori del mondo del lavoro: l’obiettivo era ed è quello di fare ripartire le politiche del lavoro. Ora potremo agire in maniera ancora più organizzata e questo sarà di grande utilità per definire strategie e azioni coinvolgenti e partecipate”.