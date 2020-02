Si avvicina il job trainings day: le offerte di lavoro del settore privato in Valle d’Aosta

Aosta - Tante offerte di lavoro, provenienti dai Centri per l'impiego della Valle d'Aosta, in vista del job trainings day in programma il prossimo 6 marzo. Fra le figure ricercate: addetti alla contabilità, infermiere professionale, Oss, impiegati, operai agricoli ma anche frutticoltori e carpentieri e muratori.

Azienda Edile Plat andrea Villeneuve

1 addetto/a alla contabilita’

conoscenze: si richiede conoscenza applicativi ms-office, software apple e capacita’ di gestione della posta elettronica contratto: tempo determinato con possibilita’ di trasformazione a tempo indeterminato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: e’ richiesto il diploma di ragioneria o diplomi equivalenti e il possesso della patente b – automunito. mansioni richieste: registrazione fatture, prima nota, preparazione appalti, gestione sito web della ditta e segreteria

per candidarsi: inviare curriculum vitae a: platandrea64@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 20/02/2020

Indaco scs Aosta

1 coordinatore/educatore

contratto: contratto a tempo determinato con prospettiva di tempo indeterminato si offre vitto orario: non specificato caratteristiche del candidato: laurea in scienze dell’educazione , psicologia o titoli equipollenti patente “b” ed automunito esperienza nel ruolo da coordinatore e/o educatore presso servizio residenziale per persone disabili adulte

per candidarsi: contattare il n. 0165 33221 o inviare il curriculum tramite fax al n.0165 41588 o inviare il curriculum tramite e-mail a: dimmi@coopindaco.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 24/02/2020

Azienda di traslochi in Aosta

1 apprendista montatore di mobili

contratto: apprendistato orario: non specificato caratteristiche del candidato: il giovane apprendista si occupera’ di caricare e scaricare materiali e attrezzature dal mezzo di trasporto, montare e smontare mobili e componenti di arredamento su misura e componibili, in legno ed altri materiali, pulire e riordinare gli ambienti di lavoro, col tempo potrà eseguire piccole modifiche su parti o componenti in lavorazione pertanto il candidato/a ideale e’ fortemente motivato ad apprendere il mestiere, e’ richiesta massima serietà, la disponibilità a trasferte con il titolare anche fuori dal territorio regionale e la patente b, oltre alla conoscenza della lingua italiana livello minimo b2 e francese livello minimo a2

per candidarsi: inviare curriculum a s.dodaro62@gmail.com fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 24/02/2020

Cooperativa sociale agricola Doues

1 ortofrutticoltore

conoscenze: conoscenza di base dei principali strumenti informativi – padronanza della lingua italiana – conoscenza delle tecniche di coltivazione numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato da aprile ad ottobre 2020 orario: tempo pieno – 8 ore al giorno caratteristiche del candidato: si ricerca una persona in grado di ricoprire ruolo di capo squadra che oltre ad avere capacita’ relazionali e di coordinamento sia in grado di rapportarsi positivamente con lavoratori disabili e che abbia comunque esperienza in ambito frutticolo e orticolo – automunito/a

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 25/02/2020

Agriturismo Doues

1 tuttofare

conoscenze: conoscenza della posta elettronica – padronanza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese e francese contratto: tempo determinato si offre vitto e alloggio – stagione estiva a partire da giugno orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la persona sara’ adibita alla pulizia generale, riassetto camere, aiuto cucina e servizio in sala

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 25/02/2020

Azienda agricola Verrayes

1 addetto all’allevamento di bovini

conoscenze: conoscenza della lingua italiana – patente b numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato – si offre vitto e alloggio – da marzo ad ottobre orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la persona sara’ adibita ai lavori in stalla – e’ preferibile che sappia mungere – automunito/a -disponibile al lavoro fisico e manuale

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Aosta data pubblicazione: 25/02/2020

Terme di Pre’-Saint- Didier

1 estetista massaggiatore/rice

conoscenze: indispensabile abilitazione professionale previa formazione triennale conseguita c/o scuola accreditata – padronanza diverse tecniche di massaggio – disponibilita’ a lavorare su turni nei weekends e festivita’ – conoscenza della lingua inglese numero figure professionali richieste: 6 contratto: non si offre alloggioautomunito orario: non specificato caratteristiche del candidato: consolidata esperienza nel ruolo professionale automunito

per candidarsi: inviare il curriculum tramite e-mail a: anna.sygut@termedipre.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 20/02/2020

Barone Daniele La Salle

1 manovale edile

contratto: contratto a tempo determinato non si offre alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: esperienza nel ruolo professionale in possesso di patente “b”ed automunito

per candidarsi: contattare il n. 333 4221246 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 24/02/2020

Barone Daniele La Salle

1 muratore

conoscenze: non specificati numero figure professionali richieste: 1 contratto: contratto a tempo determinato non si offre alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: consolidata esperienza nel ruolo professionale in possesso di patente “b” ed automunito

per candidarsi: contattare il n. 333/4221246 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 24/02/2020

Ristorante Al Camin Courmayeur

1 cuoco/a

conoscenze: non specificati numero figure professionali richieste: 1 contratto: contratto a tempo determinato da subitosi offrono vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: non specificate

per candidarsi: contattare il n. 335 6180086 o inviare il curriculum tramite e-mail a: andreafieschi@tiscali.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 24/02/2020

Ristorante Al Camin Courmayeur

1 aiuto cuoco/a

contratto: contratto a tempo determinato da subitosi offrono vitto e alloggio orario: non specificato caratteristiche del candidato: non specificate

per candidarsi: contattare il n. 335 6180086 o inviare il curriculum tramite e-mail a: andreafieschi@tiscali.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 24/02/2020

Impresa di pulizie Aosta

2 addetto/a pulizie

contratto: contratto a tempo determinato part-time orario: non specificato caratteristiche del candidato: automunito

per candidarsi: contattare il n. 0165 516057 fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 24/02/2020

Azienda zootecnica Courmayeur

1 addetto all’allevamento di capre, ovini ed equini

conoscenze: conoscenza della lingua italiana contratto: tempo determinato – si offre vitto e alloggio – indicativamente da marzo ad ottobre – stagione estiva orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la persona ricercata sara’ adibita alla cura delle stalle e dei box, al pascolo ed alla mungitura delle capre, e’ richiesta esperienza nella mansione ed adattabilita’ al lavoro fisico e manuale.

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Morgex data pubblicazione: 25/02/2020

Azienda agricola Saint-Pierre

1 bracciante agricolo

conoscenze: conoscenza della lingua italiana – automunito/a numero figure professionali richieste: 1 contratto: non specificata orario: tempo pieno – orari dalle 7.00 alle 17.00 caratteristiche del candidato: giovane motivato/a a lavorare nei frutteti, vigneti e nelle coltivazioni ortofrutticole.

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Azienda di carpenteria in ferro Chambave

1 carpentiere in ferro saldatore

conoscenze: preferibile esperienza maturata nella mansione numero contratto: tempo indeterminato orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: la risorsa individuata deve possedere buone competenze di saldatura. si valutano anche persone che abbiano una buona padronanza del programma autocad per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae a: lav2019oro@libero.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Azienda agricola Saint-Pierre

2 frutticoltore

conoscenze: padronanza lingua italiana – automunito/a contratto: tempo determinato orario: dalle ore 7.00 alle ore 17.00 caratteristiche del candidato: il/la candidato/a ideale ha esperienza di lavoro in vigneto, frutteto ed orto – e’ in possesso di patente per mezzi agricoli e/o patentino per utilizzo prodotti fitosanitari per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Azienda agricola Montjovet

1 operaio agricolo

conoscenze: padronanza lingua italiana – automunito/a numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato – indicativamente da marzo ad ottobre orario: tempo pieno – 8 ore al giorno caratteristiche del candidato: e’ richiesta esperienza in diverse attività in quanto la persona sarà adibita ai lavori in vigna, in stalla e nella fienagione.

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Azienda agricola Sarre

1 operaio agricolo

conoscenze: padronanza lingua italiana – automunito/a numero figure professionali richieste: 1 contratto: tempo determinato – indicativamente da aprile ad ottobre orario: tempo pieno – 8 ore al giorno caratteristiche del candidato: la persona sara’ adibita al vigneto e agli orti – preferenziale e’ il possesso del patentino per l’utilizzo dei mezzi agricoli e per l’uso di prodotti fitosanitari

per candidarsi: le persone interessate al colloquio di lavoro con il datore di lavoro devono iscriversi all’evento job trainings day del 6 marzo 2020 al seguente link: https://www.ohmyjob.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Agenzia di assicurazioni Saint-Vincent

1 impiegato/a

conoscenze: diploma di maturita’ contratto: apprendistato orario: part-time caratteristiche del candidato: patente b -automunito

per candidarsi: le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae a:assunzioni2498@virgilio.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 20/02/2020

Residenza per anziani “Maria Ausiliatrice” di Montjovet

1 operatore/operatrice socio sanitario – oss

conoscenze: non specificati contratto: contratto a tempo determinato orario: tempo pieno su turni (mattino – pomeriggio – notte) caratteristiche del candidato: richiesta la qualifica oss

per candidarsi: inviare il curriculum tramite e-mail a depalmasara@libero.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 21/02/2020

Residenza per anziani “Maria Ausiliatrice” di Montjovet

1 infermiere/a professionale

contratto: contratto a tempo determinato orario: tempo pieno su turni (mattino – pomeriggio) caratteristiche del candidato: esperienza triennale per candidarsi: inviare il curriculum tramite e-mail a depalmasara@libero.it fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 21/02/2020

Ristorante sulle piste luogo di lavoro Chamois

1 cuoco/a

contratto: tempo determinato da subito – si offre vitto e alloggio – stagione invernale orario: tempo pieno caratteristiche del candidato: richiesta esperienza nella mansione – automunito/a – disponibilita’ immediata per candidarsi: le persone interessate possono telefonare al n. 3476927973 e chiedere di roberto fonte dell’offerta: centro per l’impiego di Verrès data pubblicazione: 24/02/2020