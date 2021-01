Unité Mont Cervin: tre concorsi per agenti di polizia locale, geometri e funzionari

Saint-Vincent - Tutti hanno come termine di partecipazione il prossimo 28 gennaio. I bandi delle tre procedure possono essere reperiti sul sito dell'Unité.

L’Unité des Communes Mont Cervin ha indetto tre concorsi per agenti di polizia locale, funzionari nel profilo di istruttori tecnici e per geometri. Tutti hanno come termine di partecipazione il prossimo 28 gennaio. I bandi delle tre procedure possono essere reperiti sul sito dell’Unité.

La prima procedura, titoli ed per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre aiuti collaboratori (categoria C –posizione C1) nel profilo di agente di polizia locale: n. 1 posto al Comune di Chambave (tempo pieno), n. 1 posto al Comune di Pontey (tempo pieno) e n. 1 posto al Comune di Valtournenche (tempo pieno).

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.

La seconda procedura, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari (cat/pos. D) nel profilo di istruttore tecnico da assegnare: n. 1 posto al Comune di Saint-Denis (tempo pieno); n. 1 posto al Comune di Valtournenche (tempo pieno).

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale in L-17 scienze dell’architettura o L-23 scienze e tecniche dell’edilizia o L21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o L-7 ingegneria civile e ambientale o equipollente/equiparato. diploma di laurea magistrale e/o specialistica (o vecchio ordinamento) in ingegneria civile o ingegneria edile o architettura o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o equipollente/equiparato.

La terza procedura, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori (categoria C –posizione C2) nel profilo geometra: n.1 posto a tempo pieno al Comune di Verrayes e n.1 posto a metà tempo (18h/sett.) al Comune di Antey-Saint-André.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado di geometra. Al concorso possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.