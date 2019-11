Viticultura eroica, a Bard torna “Vins Extrêmes”

Torna – per il terzo anno – l’appuntamento con Vins Extrêmes, il meglio dei vini eroici d’alta quota, la manifestazione organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura in collaborazione con il Cervim, la Vival e la Chambre valdôtaine des entreprises.

I giorni da segnarsi in agenda per degustare i vini “eroici” sono il 30 novembre ed il 1° dicembre, quando oltre sessanta aziende vitivinicole italiane – provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Marche, Basilicata, Molise, Lazio, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna – saranno ospiti del Forte di Bard dove saranno presenti, inoltre, imprese provenienti da Andorra e dalla Palestina, ma anche l’Enoteca della Liguria e l’Associazione Ribolla di Oslavia.

Oltre alla possibilità di assaggiare i vini delle aziende presenti, partecipare a degustazioni guidate, i visitatori potranno prendere parte alla cerimonia di premiazione del 27esimo Mondial des Vins Extrêmes, il Concorso internazionale dedicato esclusivamente ai vini eroici.

Un’edizione dei record, quella del “Mondial 2019”, sia “per il numero di vini iscritti che per i Paesi rappresentati e le aziende partecipanti – spiega il presidente Cervim Roberto Gaudio. Possiamo parlare di una qualità media dei vini eroici in Italia e nel mondo in costante crescita come i winelover ed i dati di mercato sono a testimoniare. Nei tre giorni del concorso, da una commissione internazionale e specializzata sono stati assaggiati e selezionati 920 vini di cui 442 italiani e 478 esteri, provenienti da 339 aziende vitivinicole, di cui 168 italiane e 171 estere. Sono state assegnate 17 Gran Medaglie d’oro (9 all’Italia) quindi 198 medaglie d’oro (93 all’Italia e 105 all’estero) e 64 medaglie d’argento (27 all’Italia e 37 all’estero). Tutti i vini premiati saranno in degustazione alla due giorni di Forte di Bard”.

“Si tratta di una vetrina a livello nazionale e internazionale dei migliori vini della viticoltura eroica e momento importante per l’avvio e il consolidamento di sinergie inerenti alla promozione della cultura del vino e dei suoi produttori – commenta invece l’Assessore Laurent Viérin – dove oltre all’unicità del valore ambientale e paesaggistico, alla storia, alla tradizione e alla cultura dei luoghi, c’è il lavoro impegnativo e difficile delle aziende vitivinicole che producono vini di eccellente qualità riconosciuta e apprezzata a livello internazionale”.

Tra gli invitati istituzionali saranno presenti anche gli amministratori dei Comuni di Ischia e di Ercolano, il Direttore generale del ministero dell’Agricoltura del Governo di Andorra Josep M. Casalsalis, e Christophe Darbelley, Conseiller d’État du Canton du Valais et Chef du département de l’économie, du tourisme et de la formation.

“Vins Extrêmes è un appuntamento molto importante non solo per i viticoltori valdostani ma anche per tutte le aziende che si occupano di viticoltura eroica – sottolinea Stefano Celi, presidente Associazione viticoltori della Valle d’Aosta –, è un momento di scambio tra i produttori ma anche con gli addetti ai lavori o semplici appassionati che vogliono conoscere non solo i nostri vini ma nostro lavoro in vigna e il territorio”.

Grazie alla collaborazione della Società Grand Saint Bernard – le Tunnel, poi, i visitatori di Vins Extrêmes 2019 che acquistano il biglietto A/R al tunnel del Gran San Bernardo, potranno ricevere un passaggio omaggio presentando alla biglietteria del Traforo, oltre al biglietto, anche il Coupon Passage Hommage che si può richiedere al Forte di Bard,al momento dell’acquisto del ticket di ingresso alla manifestazione.

Il Coupon Passage hommage non ha scadenza e la promozione è valida solo per le moto e le auto delle categorie A1 e A2.