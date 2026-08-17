Bovini, casi di virus Shamonda in Francia e Svizzera: “In Valle rischi gestibili”

Nessun allarme per gli allevamenti valdostani, ma l’invito è a prestare attenzione e segnalare eventuali anomalie. Oltralpe, da diverse settimane, allevatori e autorità sanitarie francesi, svizzere e tedesche stanno facendo i conti con un nuovo virus, non trasmissibile all’uomo, che può provocare nei bovini febbre, diarrea e un calo della produzione di latte. Diffuso da piccoli insetti pungitori, appartiene agli Orthobunyavirus, sierogruppo Simbu, ed è stato rilevato in Francia nei dipartimenti del Doubs, del Giura, della Savoia, dell’Alta Savoia e dell’Ain.

Il virus è simile a quello responsabile della malattia di Schmallenberg, comparsa negli allevamenti dell’Europa occidentale a partire dal 2011 e associata anche ad aborti e malformazioni fetali.

“Il virus Shamonda di cui stiamo parlando appartiene alla famiglia degli Orthobunyavirus, più precisamente al sierogruppo Simbu. È un gruppo di virus che conosciamo già in ambito tecnico e veterinario”, spiega Riccardo Orusa, direttore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Anche il virus Schmallenberg appartiene allo stesso gruppo ed è trasmesso principalmente dai Culicoides, piccoli moscerini ematofagi che possono fungere da vettori. “Per quanto riguarda i casi osservati in Germania meridionale, Francia e Svizzera, l’attenzione si è concentrata inizialmente sulla Germania, in particolare sull’area del Baden-Württemberg”.

Nei bovini possono comparire febbre, diarrea e una riduzione della produzione di latte. “Il punto sul quale si sta lavorando molto è la caratterizzazione del virus e la comprensione della sua epidemiologia. Il laboratorio federale tedesco e gli altri laboratori di riferimento stanno studiando il virus e confrontando i dati”.

Gli studiosi sono impegnati a comprendere “non soltanto quello che accade nell’animale, ma anche quello che succede nell’ambiente e sul territorio. È questo, a mio avviso, l’unico modo per ottenere risultati il più possibile precisi”, prosegue Orusa.

Al momento non ci sono evidenze che indichino nella trasmissione diretta da bovino a bovino la principale modalità di diffusione. Il ruolo fondamentale sarebbe invece quello dei Culicoides.

Ed è qui che entra in gioco anche l’ambiente. Temperature, umidità, precipitazioni e condizioni meteorologiche possono infatti influenzare la presenza e l’attività degli insetti vettori.

“Abbiamo fatto studi anche in Valle d’Aosta, con esperti di meteorologia e climatologia e utilizzando dati satellitari, per capire a quali altitudini e in quali condizioni sia maggiore l’attività dei Culicoides. In Germania il periodo di maggiore attività è stato studiato anche in relazione ai mesi tra luglio e ottobre. In Valle d’Aosta potrebbe esserci una dinamica diversa, anche per l’altitudine”.

A complicare ulteriormente il quadro è il cambiamento climatico. “Temperature, umidità e distribuzione dei vettori possono cambiare e questo rende più complessa la previsione”.

Per il momento, sottolinea Orusa, i rischi per gli allevamenti valdostani sono “gestibili”.

“Abbiamo già esperienza con altre malattie trasmesse da vettori e abbiamo un sistema che consente di intervenire in modo coordinato. La Regione concorda e verifica le regole con il Ministero della Salute, le discute con l’assessorato all’Agricoltura e c’è una regia tecnico-politica. Poi intervengono il territorio, i liberi professionisti, le aziende, l’autorità competente, le Aziende sanitarie e, quando necessario, l’Istituto Zooprofilattico come laboratorio ufficiale. Ognuno fa la propria parte”.

L’invito agli allevatori è soprattutto a osservare attentamente gli animali, con particolare riguardo alle bovine gravide.

“Se dovessero verificarsi aborti o anomalie nei feti o nei vitelli, è importante segnalarli tempestivamente ai servizi veterinari, in modo da poter effettuare gli accertamenti diagnostici necessari. Questo è un elemento particolarmente importante perché le infezioni da Schmallenberg durante determinate fasi della gravidanza possono avere conseguenze sul feto”.

Anche un eventuale anticipo della desarpa potrebbe contribuire a ridurre l’esposizione degli animali. “Se questa misura venisse adottata, potrebbe ridurre l’esposizione a determinate condizioni ambientali, ma è un aspetto che deve essere valutato sulla base delle decisioni degli allevatori e delle autorità competenti”.

Il problema, ricorda Orusa, è legato anche alla forte variabilità meteorologica di queste settimane. «”Abbiamo temperature elevate e, contemporaneamente, fenomeni temporaleschi intensi. Queste condizioni possono modificare l’attività dei vettori”.

In Valle d’Aosta sono state individuate e censite popolazioni di Culicoides anche oltre i 2 mila metri di quota, un elemento che rende ancora più importante studiarne la distribuzione in relazione all’altitudine e alle condizioni climatiche.

Orusa invita infine a distinguere il virus Schmallenberg da altri virus trasmessi dai Culicoides, come quelli responsabili della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e della malattia emorragica epizootica (EHD).

“Sono virus differenti, anche se condividono alcuni aspetti epidemiologici, tra cui il ruolo dei vettori. La biologia non ci dà sempre una risposta immediata e definitiva. Per questo sono fondamentali la genetica, la genomica, la diagnostica di laboratorio e lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari. L’obiettivo è arrivare a una fotografia sempre più precisa di ciò che sta accadendo”.