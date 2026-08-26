Caro carburante, il pieno pesa sempre di più: “Controlliamo i prezzi e usiamo meno l’auto”

Il pieno si fa con più attenzione, il distributore si sceglie confrontando i prezzi e, quando possibile, l’auto resta parcheggiata. Con la scadenza del taglio delle accise, che ha ridotto di 17 centesimi al litro il prezzo del carburante, il governo valuta intanto una proroga di una decina di giorni (Nda il Consiglio dei Ministri è convocato alle 18), fino al weekend del 5-6 settembre. Resta però l’incognita su cosa accadrà dopo: il pieno è ormai una spesa da calcolare con attenzione e la sensazione raccolta tra distributori e clienti è che ogni aumento, anche piccolo, finisca per farsi sentire.

Il prezzo guida le scelte

Per Stefania, automobilista, il prezzo della benzina è una voce da tenere sotto controllo: “Controllo spesso i prezzi, perché cambiano continuamente”. Prima di fare rifornimento confronta diversi distributori e utilizza un’app per individuare quello più conveniente. “Mi affido al distributore in zona con il prezzo più economico”. Un comportamento che fotografa un’abitudine sempre più diffusa: il prezzo non viene più guardato soltanto quando si è già in riserva, ma diventa un elemento da monitorare.

Anche Luisa, automobilista, ha scelto di non fare quasi mai il pieno. “Il pieno adesso mi costerebbe 80, 90 euro”, racconta. Per lei si tratta di una cifra importante, tanto da preferire rifornimenti più contenuti e limitare l’uso dell’auto alle necessità.

Sono strategie diverse, ma raccontano la stessa cosa: il carburante è diventato una spesa sulla quale si cerca di recuperare margine.

Meno velocità, meno consumi

Il risparmio passa anche dalla guida. Andrea, automobilista che percorre molti chilometri per lavoro, ha ridotto la velocità in autostrada: “La percorro a 110, 120”. A suo dire, questo gli consente di ridurre i consumi anche del 20 per cento. In città cerca invece di evitare accelerazioni e frenate continue e utilizza lo start&stop.

Meno chilometri, maggiore attenzione ai consumi e più tempo dedicato alla ricerca del prezzo migliore sono così diventati strumenti di risparmio quotidiano.

Il problema arriva anche ai distributori

Anche per i gestori il prezzo alla pompa è diventato un tema centrale. Antonella, addetta alla stazione di servizio Europam di viale Chabod 23, spiega che i clienti prestano ormai grande attenzione al costo del carburante: “Il prezzo alla pompa pesa tanto, i clienti lo valutano al 100 per cento”. Le conseguenze si vedono anche nelle conversazioni quotidiane al distributore, dove il caro benzina è sempre più spesso motivo di preoccupazione.

Giuseppe, addetto alla stazione di servizio Esso di viale Chabod 7, conferma che il tema del prezzo è molto sentito dalla clientela e che le lamentele non mancano. Il rifornimento, soprattutto quando si tratta di fare il pieno, è diventato una spesa che molti automobilisti guardano con crescente preoccupazione.

Per Bogdan, addetto alla stazione Enilive Station di Saint-Christophe, il problema non si limita al carburante. “Diversi fornitori hanno aumentato del 30 per cento i loro listini”, racconta. Il caro carburante, insomma, non si ferma alla pompa: l’aumento dei costi si riflette anche sulle attività che ogni giorno devono fare i conti con trasporti, forniture e servizi. E alla fine, una parte di questi rincari può ricadere nuovamente sui consumatori.

Tra proroga e nuovi aiuti

Sul possibile aumento dopo la fine del taglio delle accise, i benzinai preferiscono non fare previsioni. “Noi non sappiamo niente”, dice Antonella. Come riportato dal quotidiano La Stampa, il governo valuta intanto una proroga del taglio di 17 centesimi al litro per una decina di giorni, fino al weekend del 5-6 settembre, mentre si studia una misura più strutturale. Tra le ipotesi c’è un bonus da 100 euro destinato alle famiglie con redditi fino a 15 mila euro, così da concentrare gli aiuti su chi è maggiormente in difficoltà.

Per gli automobilisti, però, resta l’incognita sul prezzo alla pompa.