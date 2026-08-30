Cina, Europa e Stati Uniti: al Forte di Bard si è parlato della sfida nella competizione economica

La Cina guarda ancora agli Stati Uniti come a un modello da osservare, mentre l’Europa rappresenta soprattutto un grande mercato a cui accedere. È uno degli elementi emersi ieri, 29 agosto, al Forte di Bard, durante il panel “Tecnologia, industria e commercio: come affrontare la potenza cinese?”, organizzato nell’ambito della prima presentazione italiana del quinto volume della rivista europea Le Grand Continent, L’ennemi qui nous désigne. Apprendre à résister aux prédateurs.

Il confronto (qui nella foto di Vincenzo Moroni per il Forte di Bard) ha riunito Alessandro Aresu, filosofo e autore di La Cina ha vinto, Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera, e Simone Pieranni, giornalista del Manifesto. Ha moderato l’incontro Maria Tadeo, giornalista di Euronews.

Il rapporto tra Cina e Occidente

Nel corso del panel è emerso il particolare rapporto tra Cina e Stati Uniti. Una parte della società cinese ha guardato a lungo agli Stati Uniti come a un modello. Molti cittadini cinesi hanno studiato e vissuto negli Usa, per poi tornare in patria e avviare grandi imprese.

Esiste anche una forte differenza nella conoscenza reciproca. Secondo quanto emerso nel confronto, la Cina conosce la realtà occidentale e soprattutto quella statunitense più di quanto l’Occidente conosca quella cinese. Anche l’Europa suscita interesse, ma soprattutto per le dimensioni e le caratteristiche del suo mercato.

I relatori hanno invitato anche a evitare una lettura uniforme della Cina. Il Paese comprende realtà molto diverse tra loro e al suo interno resta aperto il dibattito sull’identità cinese.

Tecnologia e contraddizioni

La Cina ha raggiunto livelli avanzati nell’uso della tecnologia. Tra gli esempi citati durante l’incontro ci sono l’insegnamento dell’intelligenza artificiale già nelle scuole elementari e una rete di trasporti considerata molto sviluppata.

Questa crescita convive però con diverse criticità. Tra queste, il pessimismo sul futuro e una forte disoccupazione giovanile. Un altro tema riguarda l’inverno demografico, collegato anche ai cambiamenti nello stile di vita, alla forte digitalizzazione e all’isolamento sociale.

Sul piano economico, uno dei principali dibattiti interni riguarda la scelta tra continuare a sostenere gli investimenti oppure destinare maggiori risorse ai consumatori, in modo da favorire i consumi. La Cina resta infatti un Paese con una forte propensione al risparmio.

Il rischio di una guerra commerciale

Un altro tema centrale ha riguardato il dumping, cioè la vendita di prodotti all’estero a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato interno o sotto i costi di produzione.

La crescita della produzione cinese può creare pressioni sull’industria europea, soprattutto in settori come chimica, meccanica e robotica. Secondo i relatori, però, l’Europa non può affrontare la Cina soltanto attraverso una guerra commerciale.

Federico Fubini ha richiamato anche la paura della Cina per il rischio di un isolamento geopolitico, “in quanto circondata da nazioni che hanno accordi impliciti o espliciti con gli Stati Uniti”. Per l’Europa, ha sottolineato, il rapporto con Pechino dovrebbe passare da un confronto razionale, facendo leva sull’accesso al mercato europeo.

La necessità di un’Europa più integrata

Per Alessandro Aresu, uno dei punti centrali riguarda proprio la capacità dell’Europa di agire come soggetto unitario. “La Cina ha fatto leva per anni sulle divisioni europee, sia tra paesi, sia interne per esempio tra le classi politiche e industriali”, ha osservato.

Da qui la necessità, secondo Aresu, di una maggiore integrazione. L’Europa dovrebbe trattenere una quota maggiore del proprio denaro e del proprio capitale all’interno dell’Unione e rafforzare la propria capacità di agire al suo interno per poter competere con la realtà cinese.

Infine, Simone Pieranni ha concluso: “Non credo che la Cina voglia sostituirsi agli Stati Uniti come egemone, ma anzi cerca di dare l’immagine di una nazione responsabile in ogni ambito”.

La leadership cinese, secondo Pieranni, si considera in una posizione forte ma punta anche a creare stabilità oltre i propri confini. Un obiettivo che resta legato alla forte dipendenza dalle esportazioni. Al centro delle scelte di Pechino, ha concluso il giornalista, rimane però soprattutto l’interesse della Cina e non quello che accade al di fuori dei suoi confini.