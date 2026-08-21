Cva si cambia, ecco il nuovo Cda: Monica De Virgilis presidente, Gianfilippo Mancini amministratore delegato

Dopo un’attenta selezione, con una serie di colloqui condotti direttamente dalla Giunta regionale, Cva si appresta ad avere un nuovo Consiglio di Amministrazione. I nomi sono stati designati martedì mattina dalla Giunta regionale, riunitasi in seduta straordinaria, ma tenuti segreti fino ad oggi. In mattinata saranno nominati dall’Assemblea dei soci, in programma dalle 10.30 in Finaosta.
Confermate le indiscrezioni della vigilia. La presidenza di Cva va all’ex presidente di Snam Monica De Virgilis, mentre il nuovo amministratore delegato sarà l’ex Ceo di Sorgenia Gianfilippo Mancini.
Per gli incarichi da consigliere sono stati designati il commercialista Stefano Distilli, attuale presidente di Sistrasb, Patrick Actis Perinetto, avvocato dello studio Chiomenti di Roma e figlio di Ornella Badéry, Laura Broccardo, professore di economia aziendale all’Università di Torino, Alessandra Ferrari di Milano, laureata in giurisprudenza e Helga Garuzzo, avvocata, socia dello studio Pavesio.
L’assemblea dei soci questa mattina è chiamata anche ad approvare il bilancio 2025.
Nei giorni scorsi il presidente della Regione Renzo Testolin aveva comunicato di persona all’amministratore delegato Giuseppe Argirò, in carica dal 2021, la decisione di rinnovare in toto il Cda, nominato nel giugno 2025, attualmente composto dal presidente Giovanni Aliboni e dai consiglieri Francesca Di Carlo, Gaudiana Giusti e Paolo Pallotti.