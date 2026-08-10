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  • Aosta
  • Ultima modifica: 10 Agosto
  • 12:10

Pil 2026, Valle d’Aosta unica regione italiana in (lieve) calo

Le stime Confesercenti-Cer indicano una crescita nazionale dello 0,9 per cento. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica con +1,5 per cento, mentre la Valle d’Aosta la chiude con -0,1 per cento.
Finanza economia business
Economia

La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana per la quale nel 2026 è prevista una diminuzione del Pil, con una variazione del -0,1 per cento. È quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Europa Ricerche per Confesercenti.

A guidare la classifica è il Trentino-Alto Adige, con una crescita dell’1,5 per cento, seguito da Lazio e Toscana all’1,2 per cento. Emilia-Romagna, Liguria e Basilicata si attestano all’1,1 per cento.

All’estremo opposto c’è la Valle d’Aosta. Poco sopra si trovano Calabria, con lo 0,1 per cento, e Molise, con lo 0,5 per cento. 

Tra la prima e l’ultima regione il divario è quindi di 1,6 punti percentuali. La media italiana è prevista allo 0,9 per cento.

Le differenze emergono anche tra le città: Bolzano dovrebbe crescere dell’1,8 per cento, mentre Roma e Milano si attestano all’1,6 per cento. Secondo Confesercenti circa metà della crescita attesa nel 2026 si concentrerebbe in cinque città.

“Resta il fatto che i territori viaggiano a velocità molto diverse tra loro”, osserva il presidente di Confesercenti Nico Gronchi.

Lo studio sottolinea inoltre che una forte vocazione turistica non basta, da sola, a garantire una crescita più elevata. Un elemento che rende ancora più significativo il dato valdostano, in una regione in cui il turismo ha un peso rilevante sull’economia.

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